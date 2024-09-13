Почему Трамп выборы точно не выиграет

Есть две популярные на потребительском рынке маркетинговые стратегии. 1. Компания формирует сообщество лояльных потребителей и дальше вкладывается в то, чтобы они все интенсивнее покупали ее продукт. 2. Компания вкладывается в постоянное расширение круга своих потребителей.

Для того чтобы зарабатывать на поклонниках, Трампу было достаточно выбрать первый вариант. Алчный и ограниченный экс-президент его и избрал. Он все интенсивнее привязывает к себе и эксплуатирует своих сторонников. Втюхивает им разный мерч, собирает донаты. На этом он хорошо зарабатывает.

Но для того чтобы выиграть выборы - только поклонников явно недостаточно. Для этого Трампу нужно было выбрать вторую стратегию, то есть вкладывать все усилия в привлечение новых сторонников. Однако он этого не делает. Проще стричь старое стадо. Все его усилия ориентированы конкретно на это, а не на привлечение симпатий нейтральных избирателей, принципиально принципиальных для победы на выборах.