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Политика

Почему Трамп выборы точно не выиграет

Игорь Эйдман

Почему Трамп выборы точно не выиграет
Почему Трамп выборы точно не выиграет

Есть две популярные на потребительском рынке маркетинговые стратегии. 1. Компания формирует сообщество лояльных потребителей и дальше вкладывается в то, чтобы они все интенсивнее покупали ее продукт. 2. Компания вкладывается в постоянное расширение круга своих потребителей.

Для того чтобы зарабатывать на поклонниках, Трампу было достаточно выбрать первый вариант. Алчный и ограниченный экс-президент его и избрал. Он все интенсивнее привязывает к себе и эксплуатирует своих сторонников. Втюхивает им разный мерч, собирает донаты. На этом он хорошо зарабатывает.

Но для того чтобы выиграть выборы - только поклонников явно недостаточно. Для этого Трампу нужно было выбрать вторую стратегию, то есть вкладывать все усилия в привлечение новых сторонников. Однако он этого не делает. Проще стричь старое стадо. Все его усилия ориентированы конкретно на это, а не на привлечение симпатий нейтральных избирателей, принципиально принципиальных для победы на выборах.

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