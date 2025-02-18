Почему Трамп удивляет Украину?

Допустим, в начале полномасштабного вторжения наше руководство было к этому психологически не готово, потому что война — безумный форс-мажор. Потому и не было никаких приказов, распоряжений, инструкций, как действовать во время такой агрессии, о чем рассказывал генерал Наев.

Это невозможно оправдать, но это объяснимо.

Но я хочу понять, каким образом наша власть готовилась к пришествию президента Трампа с его сверхъестественной попыткой решить все здесь и сейчас и его убеждение, что сила решает все, а мораль — выдумки лузеров? Кто у нас в стране во время войны имеет функциональные обязанности прогнозировать важные международные сценарии, информировать о них политическое руководство и предлагать украинские действия, соответствующие складывающейся ситуации?

А также кто несет ответственность за то, что Украина оказалась неготовой к турборежиму Трампа за наш счет? Кто приглашен в ту "ситуационную комнату", где обсуждаются варианты развития событий и принимаются решения президентом Украины?

Такое впечатление, что никто. Нет ни ответственных, ни обсуждений, ни ответственности. Не факт, что и комната есть. Хотя Д.Трамп никак не скрывал своих намерений. Он еще и в первый свой срок уверял путина в уважении и уезжал на ЕС.

По-моему, один этот вопиющий провал является достаточным поводом для полной перезагрузки власти. Уже не говоря о ситуации с ВПК и мобилизацией.

Но проблема в том, что планируемые у нас выборы категорически не позволят умным, порядочным и ответственным людям прийти к власти. В 2019 году власть формально обновилась, но качество власти стало еще хуже. Сейчас рискуем сделать следующий шаг по деградации государственного управления.

То есть кардинальное обновление украинской власти жизненно необходимо. Хотя реальной процедуры этого обновления никто не предлагает. Это как на спасательном плоту посреди океана: воды вокруг полно, но напиться нечем.