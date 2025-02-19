Почему США тему выборов привязывают к теме мирных переговоров

Объясняю логику американцев, почему они тему выборов привязывают к теме мирных переговоров. Следовательно, она состоит в том, что человек, подпишущий документ (мирный договор с Россией), должен в будущем этот договор выполнять. Кто бы этим лицом ни был - Зеленский, Залужный и т.д.

У американцев страх, что новый президент может отказаться выполнять соглашение и вся работа по урегулированию пойдет коту под хвост.

Поэтому и выдуман предварительный алгоритм: сначала остановка военных действий, затем – выборы, следующим этапом – подготовка и подчеркивание соглашения.

Но каждый из частей этого метода имеет свои подводные камешки.

Почему это может оказаться интересным для России? Потому что как раз хочет паузу для перегруппировки войск и наращивания армии. С тем, что если сорвется третий этап – возобновить свои военные действия в стране, которая еще будет утомлена и избирательной кампанией.

Но чтобы выборы прошли, нужно еще столько всего пройти…