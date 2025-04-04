Українська
Мир

Почему США не ввели тарифы для России?

Сергей Будкин

Почему США не ввели тарифы для России?
Почему США не ввели тарифы для России?

Интересные опыты.

США не ввели каких-либо дополнительных тарифов на торговлю с россией, потому что, по словам Скотта Бессента, торговля с россией и без того уже под санкциями и потому нечего смотреть, nothingburger, как говорится.

Дефицит торгового обмена между США и Россией в 2024 году составил 2.5 миллиарда долларов в пользу России, то есть Россия продает в США в шесть раз больше, чем США продают в Россию. Если посчитать по формуле, которую использовали мудрецы из департамента торговли США для расчета тарифов, то к россии должны были бы применить тариф в 42%, то есть это была бы одна из "worst offender countries", крупнейших нарушителей торгового баланса из США, точно из топ-десяти самых высоких тарифов, что было введено вчера после 4%.

Мьянмы? Хммм... Найдите десять отличий. Санкции против Мьянмы и России, включая торговые санкции, введены с разницей в полгода, против Мьянмы – в 2021 году, против России – в 2022. Оба режима классифицируются Государственным департаментом США как такие, в которых нарушаются базовые гражданские свободы, подавляется свобода слова и политика. Торговый оборот Мьянмы из США примерно столь же перекошен в пользу Мьянмы, как торговый оборот россии из США, то есть экспортируют в одном случае в восемь раз больше, в другом – в шесть, чем импортируют из США. Одна страна обвиняется в геноциде и другая страна обвиняется в геноциде.

Вся разница только в том, что в Мьянме две недели назад было страшное землетрясение и, несмотря на то, что это жестокая военная диктатура, ей сугубо по гуманитарным устоям сейчас соседи и не только оказывают помощь (как минимум Индия, ЕС и несколько стран-соседей), а россия ведет войну в Украине. Однако тарифные ограничения нужно накладывать на Мьянму. Л = логика.

Источник:facebook.com

СШАБлоги