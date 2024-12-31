Почему Россия прекратит поставки газа в Приднестровье

Россия прекратит поставки газа сепаратистам в Приднестровье (далее – ПМР). Потому что Украина больше не будет его транспортировать. а от альтернативного маршрута Россия отказалась. Вроде бы, из-за "долгов". Но это не долги Молдовы, это долги ПМР, которые искусственно создавались и поддерживались. Что это решение означает для ПМР и Молдовы?

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Короткостроково Росія буде намагатися це використати як важіль тиску на Молдову (де скоро парламентські вибори) і спробує створити додаткову точку напруги.

ПМР є на 100% залежною від російського газу, який постачається за субсидованими цінами. Газ використовується не лише для побутових потреб, а й для забезпечення роботи великих промислових підприємств, таких як Молдавська ДРЕС — один із ключових виробників електроенергії в країні.

Для Молдови у короткостроковій перспективі дефіцит електроенергії з ПМР означає збільшення імпорту з Румунії. Це дорого і може бути проблемою для уряду у Кишеніві. Але у навіть середньостроковій перспективі це прискорить інтеграцію Молдови у енергетичний ринок ЄС. Як це вже було з нами.

Політична напруга зросте. І у Молові, і у ПМР. Економічні проблеми ПМР, звісно, вплинуть на Молдову, а це створює ризик ескалації Кишиневом і Тирасполем.

Росія може використати цю кризу короткостроково - для розхитування ситуації у Молдові. Але зараз можливості РФ впливати на Молдову (відділену від РФ воюючою Україною) значно обмежені.

У разі тривалого блокування постачань Придністров’я точно отримає дефіцит електроенергії, що може заблокувати роботу промисловості.

Довгостроково промисловість Придністроʼя - сконає. І це добре для України. Головним підприємством ПМР був Молдавський металургійний завод, який працював на цьому газі, а також контрабанді лому металу з України і - інколи - з ЄС.

Кілька років тому більшість схем по контрабанді лома вдалося заблокувати, але підприємство лишалося "бюджетоутворюючим" для сепаратистів, а також було додатковим інструментом російського політичного та економічного впливу. Тепер цей важіль не працюватиме.

Довгостоково Росія втратить. Блокування постачань газу до Придністров'я може значною мірою підірвати і короткострокові, і довгострокові можливості Росії впливати на Молдову і сепаратистів.

Коли Молдова та Придністров’я знайдуть альтернативні джерела енергії (а їм доведеться), роль Росії як енергетичного постачальника в регіон нівелюється. А економічні проблеми у ПМР ускладнять контроль Москви на місцевою владою, якій доведеться шукати компроміси з Кишиневом, Києвом та Бухарестом.

Загалом, Придністров’я вимушене буде домовитися з Молдовою, Румунією і Україною про постачання електроенергії та газу, що посилить економічні зв’язки між регіонами та ослабить залежність від Росії. Криза може стати каталізатором для політичних змін у Придністров’ї, бо без економічної опори втримати контроль над регіоном буде вкрай важко.

Коротше, як і в усьому іншому Путін грає ва-банк. Якщо його коротка гра не зіграє, Росія програє все що будувала поколіннями.

Він поставив майже всі сторічні результати формування російського культурного, економічного, політичного впливу на свою війну з Україною і цивілізованим світом. І коли його режим впаде, інституції імперського впливу помруть разом з ним.