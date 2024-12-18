Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по плану

Главная проблема всех дискуссий о том "будет ли заморозка?" в том, что высока вероятность, что товарищ Путин (как и полагается диктаторам) будет до последнего верить, что у него все идет по плану.

То, что коллапс режима и текущей российской государственности произойдет у меня нет сомнений. Причем независимо от того, будет ли заморозка или нет. Спрогнозировать "когда" невозможно. И даже в какой форме кризис перейдет в коллапс. Но логику истории фиг обманешь, а Путин уже все необходимые "закладки" сделал. Вопросы времени и повода.

Но именно эта патологическая вера диктаторов в то, что вот их режим совершенно точно не упадет – главное препятствие к переговорам. Трампу, европейцам и нам, конечно, нужно найти слишком существенные аргументы, чтобы Путин согласился вести их. Если нам оно нужно.

Потому что даже когда его режим будет очевидно лететь к катастрофе, Путин будет думать, что вот его режим точно не упадет. Ну вот как Асад верил. Или как Чаушеску.

Кстати, о Чаушеске.

Сегодня – 16 декабря. То есть 35 лет, как началась Румынская революция. С этим друзей – румын и поздравляю!

Чаушеску они расстреляют на Рождество, 25 декабря. А 26 объявят о победе революции.