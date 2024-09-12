Почему можно забыть о многомиллиардных инвестициях в Украину

"Замораживание" войны (если она будет в ближайший год) не приведет к "Инвестиционному буму"...

В Украину пойдет малая часть средств на восстановление разрушенного.

G7 оценивает прямые убытки, нанесенные Украине а $476 млрд.

Далее текст на языке оригинала

http://surl.li/lzqseg

І це тільки прямі збитки, що не враховують втрачений ВВП, ринки, мультиплікативний ефект…

Але хто і як їх компенсуватиме?

росія? Не смішіть!

Репарації можливі лише тоді, коли Український прапор буде над кремлем. Коли це станется?

До цього максимум на що ми можемо розраховувати - це заморожені російські активи.

Але доступу до них ми отримаємо лише після консфіскації.

А із цим є чимало складнощів.

G7 нам видав кредит, який погашатиметься не за рахунок російських активів, а за рахунок доходів (!), які вони принесуть http://surl.li/eqrfus

З $300 млрд, заморожених активів, дай Боже, щоб в Україну протягом 10 років прийшло хоча б $100 млрд

Левова частка цих коштів піде на відновлення соціальної, транспортної, енергетичної інфраструктури.

Але це не інвестиції.

Інвестиції (англ. Investment) - розміщення капіталу з метою отримання прибутку

https://en.wikipedia.org/wiki/Investment

Інвестор хоче заробити.

І вибирає проекти та юрисдикції з найкращим співвідношенням ризику/прибутковості.

...

Загальний обсяг інвестиційного капіталу у світі станом на кінець 2022 – початок 2023 року оцінюється більш ніж у $120 трильйонів

1. Глобальні активи під управлінням досягли $111.2 трильйона у 2022 році, з прогнозом зростання до $145.4 трильйона до 2025 року. http://surl.li/mkeaso

2. Загальний обсяг пенсійних активів у 22 найбільших ринках світу становив $47.9 трильйона у 2022 році.

http://surl.li/ntnlhv

3. Загальні активи суверенних фондів добробуту досягли $11.6 трильйона у 2022 році. http://surl.li/roqtqi

4. Обсяг активів під управлінням у секторі приватного капіталу досяг $13,1 трлн трильйона у 2022 році.

http://surl.li/zypxdh

5. Світові інвестиції венчурного капіталу становили $415.1 мільярда 2022 року. http://surl.li/mlwxii

6. Загальні активи під управлінням хедж-фондів склали $3.83 трильйони на кінець 2022 року. http://surl.li/ilbmzx

7. Обсяг готівки нефінансових компаній з індексу S&P 500 досяг $1.7 трильйона у третьому кварталі 2022 року.

http://surl.li/ohkxnd

Грошей, як бачимо у світі багато. Дуже багато.

Але Україну вони не бачать і оминають.

Небагато про український інвестиційний клімат:

1. Рейтинг легкості ведення бізнесу

"Doing Business 2020", Україна посідала 64-е місце зі 190 країн.

Ключові показники:

- Реєстрація підприємств: 61 місце

- Отримання дозволів на будівництво: 20 місце

- Підключення до системи електропостачання: 128 місце

- Реєстрація власності: 61 місце

- Захист міноритарних інвесторів: 45 місце

Як мінімум, 60 країн уже випереджають Україну

http://surl.li/buplrc

2. Індекс економічної свободи

У рейтингу 2023 року, складеному Heritage Foundation, Україна посіла 155 місце зі 177 країн, що відносить її до категорії "в основному невільних" (!) економік.

3. Індекс глобальної конкурентоспроможності

У звіті Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік Україна посіла 85 місце зі 141 країни.

http://surl.li/rrdjxo

4. Індекс сприйняття корупції

У 2022 році, згідно з Transparency International, Україна посіла 116-те місце зі 180 країн.

http://surl.li/nknrzy

5. Податкова система

Згідно зі звітом PwC "Paying Taxes 2020", Україна посіла 65-те місце зі 190 країн за простотою сплати податків.

- загальна податкова ставка: 45.2%

http://surl.li/uztcyb

6. Захист прав інвесторів

У рейтингу захисту міноритарних інвесторів Doing Business 2020 Україна посіла 45-е місце.

7. Ефективність судової системи

За даними Всесвітнього економічного форуму (2019), Україна посіла 105-те місце щодо незалежності судової системи.

http://surl.li/eusxvc

8. Доступність бізнесу до капіталу

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік:

- Доступність венчурного капіталу: 80 місце

- Фінансування МСБ: 112 місце

- Ринкова капіталізація: 112 місце

http://surl.li/muiezx

Ось що має статися, щоб інвестор прийшов до нас?

- Почав будувати сучасні автомобільні заводи та виробництво електроніки?

- інвестувати у глибоку переробку агропродукції.

- будували заводи з виготовлення кінцевої продукції переробки критичних матеріалів (яких величезна кількість в українських надрах)

Ось серйозно, чому ми вважаємо інвесторів лохами?

У нас навіть Вільних економічних зон немає, щоб підвищити шанси.

Точніше, закон є, на папері їх, на мою думку, близько 15. Але пільги скасовані.

...

Трохи цифр.

У Світі понад 5 000 вільних економічних зон

http://surl.li/ubsfgz

Вільні Економічні Зони - території, в яких компанії оподатковуються дуже слабо або не оподатковуються взагалі для заохочення економічної діяльності

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_economic_zone

Тобто це спеціальний інструмент строрення більш привабливих умов для залучення інвестицій

ТОП-10 країн із найбільшою кількістю ВЕЗ та їх ключові показники.

1. Китай

- Кількість ВЕЗ: понад 2500

- Основні пільги: знижені ставки корпоративного податку, спрощені митні процедури, пільги з ПДВ

- Залучітьні інвестиції: $446 млрд (2019)

- Створені робочі місця: понад 30 млн.

- Регулювання: Закон КНР "Про спеціальні економічні зони" (1980)

2. Філіппіни

- Кількість ВЕЗ: 412 (2021)

- Основні пільги: податкові канікули, знижені ставки податку на прибуток

- Залучені інвестиції: $4.08 млрд (2021)

- Створені робочі місця: 1.73 млн. (2021)

- Регулювання: Special Economic Zone Act of 1995

3. Індія

- Кількість ВЕЗ: 272 (на 2020 рік)

- Основні пільги: звільнення від імпортних мит, податкові канікули, спрощені процедури

- Залучені інвестиції: $81.3 млрд

- створені робочі місця: 2.24 млн

- Регулювання: Special Economic Zones Act, 200

4. США

Уряд США керує приблизно 293 вільними торговими зонами (ЗВТ) у 50 штатах, відомими як "Зовнішні торгові зони".

http://surl.li/cutgqo

- Залучені інвестиції: $835 млрд

- Створені робочі місця: 480,000 (2021)

- Регулювання: Foreign-Trade Zones Act of 1934

http://surl.li/hllxgr

5. Польща

- Кількість ВЕЗ: 14 (2022)

- основні пільги: звільнення від корпоративного податку, гранти на створення робочих місць

- Залучені інвестиції: €35.8 млрд

- Створені робочі місця: 387,000 (2021)

- Регулювання: Act on Special Economic Zones (1994)

ТОП - 10 писати ліньки. Зупинюся на цих:)

Наведені країни вищі за Україну в усіх описаних рейтингах (!), пов'язаних з інвестиційною привабливістю.

Як ми збираємося конкурувати за інвесторів із тією ж Польщею?

Що ми можемо запропонувати краще за них?

(І не забуваємо про війну, інвестиційні рейтинги, судову систему, корупцію…)

Загальна вартість 960 найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються або плануються у 16 ​​регіонах Польщі, оцінюється приблизно сьогодні вже у 865 млрд злотих (190 млрд євро) http://surl.li/jsvygc

Найяскравіший проект - завод Інтел з інвестиціями майже $5 млрд і 2 тис. робочими місцями

http://surl.li/izxfra

Просто уявіть

- Польща почала обходжувати Intel у липні 2021 року.

- За словами чиновників, ключову роль у цьому процесі відіграли два державні агентства (!) - Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) та Агентство промислового розвитку (ARP).

- Польща виділила субсидії для Intel понад 2 млрд євро

- Місце будівництва заводу Intel знаходиться в межах Валбжихської спеціальної економічної зони "INVEST-PARK"

https://invest-park.com.pl/

- Крім субсидій Intel отримає пільги з оподаткування, звільнення від мит ​​та підведення комунікацій та доріг.

Як вам пакет?

Так, Польща дає субсиді та пільги.

Але давайте оцінимо ефект для економіки:

- Прямі інвестиції: 4,6 млрд євро

- 2000 висококваліфікованих робочих місць

- Кожне робоче місце в секторі напівпровідників створює 5-6 додаткових робочих місць у суміжних галузях – це ще 10000-12000 робочих місць (сукупний додатковий обсяг споживання – до 150 млн євро на рік)

- Річний виторг заводу може становити близько 3-4 млрд євро (це майже весь експортний виторг)

- Очікується поява 50-100 нових компаній-постачальників та сервісних організацій. Їх сукупний оборот може становити 500-700 млн євро на рік.

- додаткові податкові надходження (з урахуванням пільг та суміжних компаній) – 150 – 300 млн євро на рік

Для Польщі цей проект через податки окупається за 7 років.

Але стратегічно Польща вривається в ексклюзивний сектор і претендує на створення цілого кластеру.

...

Повертаємось до України.

Що ми можемо запропонувати, щоб Intel будував наступний завод в Україні?

Це не риторичне питання... Якщо ми сьогодні не змінимо підходи для роботи з інвесторами, про інвестиції можемо забути назавжди!

Читайте, робіть висновки, поширюйте!

P.S. Забув сказати, для свого заводу в Польщі Intel планує рекрутувати українців…