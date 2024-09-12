Чому можна забудти про багатомільярдні інвестиції в Україну
"Заморожування" війни (якщо воно буде найближчій рік) не призведе до "Інвестиційного буму"...
В Україну піде мала частина коштів на відновлення зруйнованого.
G7 оцінює прямі збитки, завдані Україні а $476 млрд
http://surl.li/lzqseg
І це тільки прямі збитки, що не враховують втрачений ВВП, ринки, мультиплікативний ефект…
Але хто і як їх компенсуватиме?
росія? Не смішіть!
Репарації можливі лише тоді, коли Український прапор буде над кремлем. Коли це станется?
До цього максимум на що ми можемо розраховувати - це заморожені російські активи.
Але доступу до них ми отримаємо лише після консфіскації.
А із цим є чимало складнощів.
G7 нам видав кредит, який погашатиметься не за рахунок російських активів, а за рахунок доходів (!), які вони принесуть http://surl.li/eqrfus
З $300 млрд, заморожених активів, дай Боже, щоб в Україну протягом 10 років прийшло хоча б $100 млрд
Левова частка цих коштів піде на відновлення соціальної, транспортної, енергетичної інфраструктури.
Але це не інвестиції.
Інвестиції (англ. Investment) - розміщення капіталу з метою отримання прибутку
https://en.wikipedia.org/wiki/Investment
Інвестор хоче заробити.
І вибирає проекти та юрисдикції з найкращим співвідношенням ризику/прибутковості.
...
Загальний обсяг інвестиційного капіталу у світі станом на кінець 2022 – початок 2023 року оцінюється більш ніж у $120 трильйонів
1. Глобальні активи під управлінням досягли $111.2 трильйона у 2022 році, з прогнозом зростання до $145.4 трильйона до 2025 року. http://surl.li/mkeaso
2. Загальний обсяг пенсійних активів у 22 найбільших ринках світу становив $47.9 трильйона у 2022 році.
http://surl.li/ntnlhv
3. Загальні активи суверенних фондів добробуту досягли $11.6 трильйона у 2022 році. http://surl.li/roqtqi
4. Обсяг активів під управлінням у секторі приватного капіталу досяг $13,1 трлн трильйона у 2022 році.
http://surl.li/zypxdh
5. Світові інвестиції венчурного капіталу становили $415.1 мільярда 2022 року. http://surl.li/mlwxii
6. Загальні активи під управлінням хедж-фондів склали $3.83 трильйони на кінець 2022 року. http://surl.li/ilbmzx
7. Обсяг готівки нефінансових компаній з індексу S&P 500 досяг $1.7 трильйона у третьому кварталі 2022 року.
http://surl.li/ohkxnd
Грошей, як бачимо у світі багато. Дуже багато.
Але Україну вони не бачать і оминають.
Небагато про український інвестиційний клімат:
1. Рейтинг легкості ведення бізнесу
"Doing Business 2020", Україна посідала 64-е місце зі 190 країн.
Ключові показники:
- Реєстрація підприємств: 61 місце
- Отримання дозволів на будівництво: 20 місце
- Підключення до системи електропостачання: 128 місце
- Реєстрація власності: 61 місце
- Захист міноритарних інвесторів: 45 місце
Як мінімум, 60 країн уже випереджають Україну
http://surl.li/buplrc
2. Індекс економічної свободи
У рейтингу 2023 року, складеному Heritage Foundation, Україна посіла 155 місце зі 177 країн, що відносить її до категорії "в основному невільних" (!) економік.
3. Індекс глобальної конкурентоспроможності
У звіті Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік Україна посіла 85 місце зі 141 країни.
http://surl.li/rrdjxo
4. Індекс сприйняття корупції
У 2022 році, згідно з Transparency International, Україна посіла 116-те місце зі 180 країн.
http://surl.li/nknrzy
5. Податкова система
Згідно зі звітом PwC "Paying Taxes 2020", Україна посіла 65-те місце зі 190 країн за простотою сплати податків.
- загальна податкова ставка: 45.2%
http://surl.li/uztcyb
6. Захист прав інвесторів
У рейтингу захисту міноритарних інвесторів Doing Business 2020 Україна посіла 45-е місце.
7. Ефективність судової системи
За даними Всесвітнього економічного форуму (2019), Україна посіла 105-те місце щодо незалежності судової системи.
http://surl.li/eusxvc
8. Доступність бізнесу до капіталу
Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму за 2019 рік:
- Доступність венчурного капіталу: 80 місце
- Фінансування МСБ: 112 місце
- Ринкова капіталізація: 112 місце
http://surl.li/muiezx
Ось що має статися, щоб інвестор прийшов до нас?
- Почав будувати сучасні автомобільні заводи та виробництво електроніки?
- інвестувати у глибоку переробку агропродукції.
- будували заводи з виготовлення кінцевої продукції переробки критичних матеріалів (яких величезна кількість в українських надрах)
Ось серйозно, чому ми вважаємо інвесторів лохами?
У нас навіть Вільних економічних зон немає, щоб підвищити шанси.
Точніше, закон є, на папері їх, на мою думку, близько 15. Але пільги скасовані.
...
Трохи цифр.
У Світі понад 5 000 вільних економічних зон
http://surl.li/ubsfgz
Вільні Економічні Зони - території, в яких компанії оподатковуються дуже слабо або не оподатковуються взагалі для заохочення економічної діяльності
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_economic_zone
Тобто це спеціальний інструмент строрення більш привабливих умов для залучення інвестицій
ТОП-10 країн із найбільшою кількістю ВЕЗ та їх ключові показники.
1. Китай
- Кількість ВЕЗ: понад 2500
- Основні пільги: знижені ставки корпоративного податку, спрощені митні процедури, пільги з ПДВ
- Залучітьні інвестиції: $446 млрд (2019)
- Створені робочі місця: понад 30 млн.
- Регулювання: Закон КНР "Про спеціальні економічні зони" (1980)
2. Філіппіни
- Кількість ВЕЗ: 412 (2021)
- Основні пільги: податкові канікули, знижені ставки податку на прибуток
- Залучені інвестиції: $4.08 млрд (2021)
- Створені робочі місця: 1.73 млн. (2021)
- Регулювання: Special Economic Zone Act of 1995
3. Індія
- Кількість ВЕЗ: 272 (на 2020 рік)
- Основні пільги: звільнення від імпортних мит, податкові канікули, спрощені процедури
- Залучені інвестиції: $81.3 млрд
- створені робочі місця: 2.24 млн
- Регулювання: Special Economic Zones Act, 200
4. США
Уряд США керує приблизно 293 вільними торговими зонами (ЗВТ) у 50 штатах, відомими як "Зовнішні торгові зони".
http://surl.li/cutgqo
- Залучені інвестиції: $835 млрд
- Створені робочі місця: 480,000 (2021)
- Регулювання: Foreign-Trade Zones Act of 1934
http://surl.li/hllxgr
5. Польща
- Кількість ВЕЗ: 14 (2022)
- основні пільги: звільнення від корпоративного податку, гранти на створення робочих місць
- Залучені інвестиції: €35.8 млрд
- Створені робочі місця: 387,000 (2021)
- Регулювання: Act on Special Economic Zones (1994)
ТОП - 10 писати ліньки. Зупинюся на цих:)
Наведені країни вищі за Україну в усіх описаних рейтингах (!), пов'язаних з інвестиційною привабливістю.
Як ми збираємося конкурувати за інвесторів із тією ж Польщею?
Що ми можемо запропонувати краще за них?
(І не забуваємо про війну, інвестиційні рейтинги, судову систему, корупцію…)
Загальна вартість 960 найбільших інвестиційних проектів, що реалізуються або плануються у 16 регіонах Польщі, оцінюється приблизно сьогодні вже у 865 млрд злотих (190 млрд євро) http://surl.li/jsvygc
Найяскравіший проект - завод Інтел з інвестиціями майже $5 млрд і 2 тис. робочими місцями
http://surl.li/izxfra
Просто уявіть
- Польща почала обходжувати Intel у липні 2021 року.
- За словами чиновників, ключову роль у цьому процесі відіграли два державні агентства (!) - Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) та Агентство промислового розвитку (ARP).
- Польща виділила субсидії для Intel понад 2 млрд євро
- Місце будівництва заводу Intel знаходиться в межах Валбжихської спеціальної економічної зони "INVEST-PARK"
https://invest-park.com.pl/
- Крім субсидій Intel отримає пільги з оподаткування, звільнення від мит та підведення комунікацій та доріг.
Як вам пакет?
Так, Польща дає субсиді та пільги.
Але давайте оцінимо ефект для економіки:
- Прямі інвестиції: 4,6 млрд євро
- 2000 висококваліфікованих робочих місць
- Кожне робоче місце в секторі напівпровідників створює 5-6 додаткових робочих місць у суміжних галузях – це ще 10000-12000 робочих місць (сукупний додатковий обсяг споживання – до 150 млн євро на рік)
- Річний виторг заводу може становити близько 3-4 млрд євро (це майже весь експортний виторг)
- Очікується поява 50-100 нових компаній-постачальників та сервісних організацій. Їх сукупний оборот може становити 500-700 млн євро на рік.
- додаткові податкові надходження (з урахуванням пільг та суміжних компаній) – 150 – 300 млн євро на рік
Для Польщі цей проект через податки окупається за 7 років.
Але стратегічно Польща вривається в ексклюзивний сектор і претендує на створення цілого кластеру.
...
Повертаємось до України.
Що ми можемо запропонувати, щоб Intel будував наступний завод в Україні?
Це не риторичне питання... Якщо ми сьогодні не змінимо підходи для роботи з інвесторами, про інвестиції можемо забути назавжди!
Читайте, робіть висновки, поширюйте!
P.S. Забув сказати, для свого заводу в Польщі Intel планує рекрутувати українців…