Побережье Амальфи: живописная жемчужина Италии.

Побережье Амальфи – одно из самых живописных и романтичных мест в Италии. Это узкая полоса земли, простирающаяся вдоль южного побережья полуострова Сорренто, где горы сходятся с морем, а цветущие сады и лимонные рощи украшают побеленные дома. Путешествие по побережью Амальфи — отличный способ насладиться красотой и разнообразием этого увлекательного региона, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Путешествие в Амальфи: как добраться

Если вы планируете поездку в Италию, побережье Амальфи – это место, которое не стоит пропускать. Это уникальный регион, где можно насладиться не только прекрасными видами, но и богатой историей, культурой и кухней. Но как лучше добраться до побережья? Вот несколько вариантов, которые следует рассмотреть.

Самолетом. Это самый быстрый и удобный способ. Вы можете прилететь из разных аэропортов в Неаполь, ближайший большой город к побережью Амальфи. Далее нужно взять автобус, такси или арендовать автомобиль в выбранный город. Стоимость авиабилетов зависит от сезона, авиакомпании и времени бронирования. Сравнить цены и расписания можно на Skyscanner или Kayak.

На поезде. Это более дешевый и более экологичный способ добраться до побережья Амальфи в Италии, но он занимает больше времени и требует нескольких пересадок. Вам нужно добраться до Милана, Турина или Рима. Затем приобрести билет в Салерно, главный транспортный узел на побережье Амальфи. Оттуда отправляйтесь в ваш пункт назначения. Стоимость билетов на поезд зависит от типа поезда, класса и времени бронирования. Сравнить цены и расписания можно на Trainline.

Автобус. Это самый дешевый способ добраться до побережья Амальфи. Стоимость автобусных билетов зависит от автобусной компании и времени бронирования. Сравнить цены и расписания можно на Flixbus.

Водопад на побережье Амальфи. Источник: Pixabay Водопад на побережье Амальфи. Источник: Pixabay

Как видите, есть много способов добраться до побережья Амальфи. Выбор зависит от вашего бюджета, времени и предпочтений. Наслаждайтесь поездкой в Италию и посетите этот удивительный регион.

Лучшие прибрежные города Амальфи

Если вы хотите посетить побережье Амальфи в Италии, вам следует знать, что это не один город, а целый регион, состоящий из многих разных городков, каждый из которых имеет свою атмосферу, историю и достопримечательности. Некоторые из них известны своими прекрасными пляжами, другие – культурными событиями, а некоторые – кулинарными традициями.

Здесь вы можете насладиться не только поразительными видами на море и горы, но и уникальной атмосферой, объединяющей романтику, элегантность и традиции. Но где лучше остановиться на побережье Амальфи, чтобы получить максимум от отпуска? Мы подготовили шесть лучших городков и районов, которые подойдут для разных типов путешественников, а также самые лучшие отели.

Амальфи

Это самый большой и самый центральный город на побережье Амальфи, который подходит для тех, кто хочет быть в центре событий. Путешествие в Амальфи даст вам возможность посетить главную достопримечательность региона – собор Амальфи, поражающий своей архитектурой и историей.

Наслаждайтесь прогулками по узким улочкам с магазинами, кафе и ресторанами и попробуйте местные деликатесы, такие как лимончелло или сфольятелла. Амальфи также является хорошей базой для путешествий по побережью, так как отсюда курсируют автобусы, паромы и экскурсии в другие городки. Однако следует учитывать, что Амальфи может быть достаточно шумным и дорогим, особенно в высокий сезон.

Рекомендуемые отели в Амальфе:

Hotel La Bussola. Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Амальфи, всего в 100 метрах от порта и автобусных остановок. Имеет большую террасу с прекрасным видом на море и панорамный ресторан с местными деликатесами. Номера стильные и уютные, с бесплатным Wi-Fi и ЖК-телевизором.

Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Амальфи, всего в 100 метрах от порта и автобусных остановок. Имеет большую террасу с прекрасным видом на море и панорамный ресторан с местными деликатесами. Номера стильные и уютные, с бесплатным Wi-Fi и ЖК-телевизором. Hotel Residence. Этот трехзвездочный отель расположен прямо на набережной Амальфи, в нескольких шагах от главной площади. В отеле просторные номера с кондиционером и видом на море или город. Завтрак предлагается на удивительной террасе с видом на море.

Этот трехзвездочный отель расположен прямо на набережной Амальфи, в нескольких шагах от главной площади. В отеле просторные номера с кондиционером и видом на море или город. Завтрак предлагается на удивительной террасе с видом на море. Hotel Miramalfi. Этот четырехзвездочный отель расположен на скале над Амальфи и предлагает панорамные виды на побережье и Средиземное море. В отеле есть бассейн с подогревом, турецкая баня и душевые. Ресторан отеля специализируется на средиземноморской кухне, а номера оформлены в средиземноморском стиле.

Амальфи когда-то было морской республикой, конкурировавшей с Венецией и Генуей. Здесь можно увидеть следы его прославленного прошлого в архитектуре и музеях.

Позитанно

Позитано, Италия. Источник: Pixabay Позитано, Италия. Источник: Pixabay

Путешествуя в Италию на побережье Амальфи, посетите один из самых красивых и фотографических городков, который подходит для тех, кто ищет роскоши и романтики. Здесь можно любоваться цветными домами, висящими на скалах над морем, и одним из самых живописных пляжей региона - Форнильо. Обязательно посетите церковь Санта-Мария-Ассунта с ее майоликовым куполом и амфорой с мощами святого Андрея.

Позитан также известен своей модой и ночной жизнью, ведь здесь вы найдете множество бутиков, баров и клубов. Однако стоит учитывать, что Позитано – самый дорогой городок на побережье Амальфи, а также самый сложный для доступа через крутые подъемы и спуски.

Рекомендуемые отели в Позитано:

Le Sirenuse. Этот пятизвездочный отель – один из самых известных и роскошных на побережье Амальфи. Расположен в центре Позитано в бывшем аристократическом здании XVIII века. Имеет бассейн с видом на море, спа-центр, фитнес-зал и ресторан со звездой Мишлен. Номера элегантно оформлены антикварной мебелью и произведениями искусства.

Этот пятизвездочный отель – один из самых известных и роскошных на побережье Амальфи. Расположен в центре Позитано в бывшем аристократическом здании XVIII века. Имеет бассейн с видом на море, спа-центр, фитнес-зал и ресторан со звездой Мишлен. Номера элегантно оформлены антикварной мебелью и произведениями искусства. Hotel Marincanto. Этот четырехзвездочный отель расположен на скале над Позитано и предлагает впечатляющие виды на море и город. В отеле есть бескрайний бассейн, терраса для загара, частный пляж и ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Этот четырехзвездочный отель расположен на скале над Позитано и предлагает впечатляющие виды на море и город. В отеле есть бескрайний бассейн, терраса для загара, частный пляж и ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Hotel Villa Franca. Этот четырехзвездочный отель расположен на холме над Позитано и предлагает панорамные виды на море и горы. В отеле есть бассейн на крыше, спа-центр, фитнес-зал и два ресторана: один с видом на море, другой — на город. Номера оформлены в современном стиле, с кондиционером и LCD-телевизором.

Позитано – один из самых популярных и фотографических городков на побережье Амальфи.

Сорренто

Сорренто, Италия. Источник: Pixabay Сорренто, Италия. Источник: Pixabay

Планируя поездку на побережье Амальфи, обратите внимание на это место. Это один из самых удобных и доступных городков на побережье Амальфи, который подходит для тех, кто хочет больше вариантов для транспорта и развлечений. Здесь можно посетить старый город с его собором, музеями и парками.

Сорренто также является прекрасной базой для путешествий по побережью, поскольку отсюда легко добраться до Неаполя, Помпеи, Геркуланума, Капри и других мест. Однако следует учитывать, что Сорренто расположено не на самом побережье Амальфи, а на соседнем полуострове Сорренто, поэтому оно не имеет такого же шарма и атмосферы, как другие городки.

Рекомендуемые отели в Сорренто:

Hotel Antiche Mura. Этот четырехзвездочный отель расположен в центре Сорренто, всего в 100 метрах от главной площади Пьяцца Тассо. В отеле есть большая терраса с прекрасным видом на море, а также панорамный ресторан. Номера стильные и уютные с бесплатным Wi-Fi.

Этот четырехзвездочный отель расположен в центре Сорренто, всего в 100 метрах от главной площади Пьяцца Тассо. В отеле есть большая терраса с прекрасным видом на море, а также панорамный ресторан. Номера стильные и уютные с бесплатным Wi-Fi. Hotel Michelangelo. Этот трехзвездочный отель расположен в центре Сорренто, в 200 метрах от железнодорожного вокзала. Имеет открытый бассейн и сад, а также ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и минибаром.

Этот трехзвездочный отель расположен в центре Сорренто, в 200 метрах от железнодорожного вокзала. Имеет открытый бассейн и сад, а также ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и минибаром. Grand Hotel La Favorita. Этот пятизвездочный отель расположен в центре Сорренто, в нескольких шагах от Пьяцца Тассо. В отеле есть терраса на крыше с бассейном и видом на Неаполитанский залив и Везувий, а также спа-центр и фитнес-зал. Номера роскошные и элегантные, с балконами и мраморными ванными комнатами.

Наслаждайтесь видами на Неаполитанский залив и Везувий с террасы Вилла Коммунале.

Равелло

Равелло, Италия. Источник: Pixabay Равелло, Италия. Источник: Pixabay

Отправляясь на побережье Амальфи, вы можете выбрать Равелло как один из самых лучших городов для проживания. Это один из самых элегантных и культурных городков на побережье, который подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием и прекрасными видами.

Город также хорошее место для пеших прогулок в окружающей местности. Вы будете любоваться лимонными рощами, водопадами и старинными церквями. Однако следует учитывать, что Равелло расположено на холме над Амальфи, поэтому оно не имеет прямого доступа к морю и требует больше времени и транспорта для передвижения по побережью.

Рекомендуемые отели в Равелло:

Hotel Villa Cimbrone. Эта пятизвездочная гостиница — одна из самых роскошных и эксклюзивных на побережье Амальфи, расположенная в знаменитой Вилле Чимброне, построенной в XII веке и принадлежавшая аристократии и знаменитостям. В отеле есть собственный сад с редкими растениями и терраса с видом на море, известная как Терраса Бесконечности. Номера оформлены в стиле XIX-XX веков, с антикварной мебелью и произведениями искусства.

Эта пятизвездочная гостиница — одна из самых роскошных и эксклюзивных на побережье Амальфи, расположенная в знаменитой Вилле Чимброне, построенной в XII веке и принадлежавшая аристократии и знаменитостям. В отеле есть собственный сад с редкими растениями и терраса с видом на море, известная как Терраса Бесконечности. Номера оформлены в стиле XIX-XX веков, с антикварной мебелью и произведениями искусства. Отель Parsifal. Этот трехзвездочный отель — один из самых исторических и атмосферных на побережье Амальфи, расположенный в бывшем монастыре XIII века, преобразованном в отель в 1948 году. Панорамный вид на море и горы очаровывает, а ресторан на террасе поражает как видом, так и едой. Номера оформлены в классическом стиле с деревянными балками и каменными стенами.

Этот трехзвездочный отель — один из самых исторических и атмосферных на побережье Амальфи, расположенный в бывшем монастыре XIII века, преобразованном в отель в 1948 году. Панорамный вид на море и горы очаровывает, а ресторан на террасе поражает как видом, так и едой. Номера оформлены в классическом стиле с деревянными балками и каменными стенами. Hotel Bonadies. Этот четырехзвездочный отель – одна из самых уютных семейных гостиниц на побережье Амальфи. Расположен в центре Равелло, в нескольких минутах ходьбы от Виллы Руфоло и Чимброне. В отеле есть бассейн с видом на море, а также бар и ресторан с террасой. Номера оформлены в светлых тонах, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Здесь вы можете полюбоваться увлекательной панорамой моря и гор или посетить музыкальный фестиваль в Равелло, который проводится каждое лето с 1953 года.

Прояно

Церковь Святого Андрея, Италия. Источник: Pixabay Церковь Святого Андрея, Италия. Источник: Pixabay

В лучшие места на побережье Амальфи входит этот городок. Здесь можно любоваться цветными домами, встроенными в скалы, и одним из красивейших пляжей региона – Марина ди Прая. Вы также можете посетить церковь Сан-Дженнаро с ее майоликовым куполом и колокольней.

Праяно также является хорошей базой для путешествий по побережью, поскольку отсюда легко добраться до Позитано, Амальфи или Равелло.

Рекомендуемые отели в Праяно:

Hotel Onda Verde. Этот четырехзвездочный отель расположен на скале над морем, предлагая потрясающие виды на побережье и острова. В отеле есть частный пляж, бассейн, солярий и ресторан с террасой. Номера оформлены в морском стиле, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Этот четырехзвездочный отель расположен на скале над морем, предлагая потрясающие виды на побережье и острова. В отеле есть частный пляж, бассейн, солярий и ресторан с террасой. Номера оформлены в морском стиле, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Hotel Tramonto d'Oro. Этот четырехзвездочный отель расположен в центре Праяно, в 10 минутах ходьбы от пляжа Марина ди Прая. Имеет бассейн на крыше с видом на море, спа-центр, фитнес-зал и ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и LCD-телевизором.

Этот четырехзвездочный отель расположен в центре Праяно, в 10 минутах ходьбы от пляжа Марина ди Прая. Имеет бассейн на крыше с видом на море, спа-центр, фитнес-зал и ресторан с террасой. Номера просторные и светлые, с кондиционером и LCD-телевизором. Grand Hotel Tritone. Этот пятизвездочный отель – один из самых роскошных и эксклюзивных на побережье Амальфи. Расположенный на скале над морем, предлагает поразительные виды на Капри и побережье Амальфи. В отеле есть частный пляж с бассейном, бар, кафе и ресторан с террасой. Номера оформлены в элегантном стиле, с антикварной мебелью и произведениями искусства.

Праяно – один из самых живописных и уютных городков на побережье Амальфи, который подходит для тех, кто хочет насладиться пляжами, видами и атмосферой.

Майори

Майори, Италия. Источник: Pixabay Майори, Италия. Источник: Pixabay

Это один из самых лучших пляжных курортов на побережье Амальфи, который может похвастаться километровой полосой песка с оживленной набережной. Это необычное зрелище для побережья Амальфи, и эти отличия делают его очень популярным выбором для семей и любителей солнца.

Путеводитель по побережью Амальфи отмечает, что места для проживания в Майоре так же разнообразны, как и в других центрах побережья, с переоборудованными палаццо, традиционными гостиницами и гостевыми домами, но также есть несколько прекрасных новых курортов, построенных специально для этого.

Рекомендуемые отели в Майоре:

Hotel Residence San Pietro. Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Майори, всего в 50 метрах от пляжа. В курорте имеется открытый бассейн с шезлонгами и сад с детской площадкой. Номера просторные и комфортные, с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и телевизором со спутниковыми каналами.

Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Майори, всего в 50 метрах от пляжа. В курорте имеется открытый бассейн с шезлонгами и сад с детской площадкой. Номера просторные и комфортные, с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и телевизором со спутниковыми каналами. Hotel Panorama. Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Майори, предлагая потрясающие виды на море и горы. Имеет частный пляж с шезлонгами и ресторан с террасой, где предлагается местная и международная кухня. Элегантные и уютные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и минибаром.

Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Майори, предлагая потрясающие виды на море и горы. Имеет частный пляж с шезлонгами и ресторан с террасой, где предлагается местная и международная кухня. Элегантные и уютные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и минибаром. Pietra di Luna Hotel. Этот четырехзвездочный отель расположен на набережной Майори, напротив пляжа. К услугам гостей крытый бассейн с гидромассажем, а также бар и ресторан с видом на море. Номера светлые и просторные, с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и LCD-телевизором.

Майори – отличный выбор для посещения во время путешествия на побережье Амальфи в Италии.

Вытрани

Атрани, Италия. Источник: Pixabay Атрани, Италия. Источник: Pixabay

Это один из самых маленьких и очаровательных городков на побережье Амальфи, который подходит для тех, кто хочет насладиться атмосферой и красотой региона.

Здесь можно любоваться белыми домами, украшенными цветами, и средневековой архитектурой, такой как церковь Санта-Мария-дель-Бандо или площадь Умберто I. Вы также можете насладиться пляжем Атрани, одним из самых чистых и спокойных на побережье. Атрани также является хорошей базой для путешествий по побережью, поскольку отсюда легко добраться до Амальфи, Равелло или Позитано.

Рекомендуемые отели в Атране:

Palazzo Ferraioli - Hotel & Wellness. Этот четырехзвездочный отель расположен в здании начала XX века в Атране, всего в 100 метрах от пляжа. Имеет спа-центр с сауной, турецкой баней и джакузи, а также террасу с видом на море. Номера оформлены в стиле известных кинозвезд, с кондиционером и минибаром.

Этот четырехзвездочный отель расположен в здании начала XX века в Атране, всего в 100 метрах от пляжа. Имеет спа-центр с сауной, турецкой баней и джакузи, а также террасу с видом на море. Номера оформлены в стиле известных кинозвезд, с кондиционером и минибаром. Hotel L'Argine Fiorito. Этот трехзвездочный отель расположен в центре Атрани, в 250 метрах от пляжа. Имеет сад с лимонными деревьями и гамаками, а также ресторан с террасой. Номера просты и уютны, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Этот трехзвездочный отель расположен в центре Атрани, в 250 метрах от пляжа. Имеет сад с лимонными деревьями и гамаками, а также ресторан с террасой. Номера просты и уютны, с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. FRENNESIA Amalfi Coast. Этот гостевой дом расположен в Атране, в 5 минутах ходьбы от пляжа, и предлагает номера с видом на море или город, а также общую кухню и гостиную. Номера светлые и современные, с кондиционером и LCD-телевизором.

Это лишь некоторые из лучших прибрежных городков для посещения во время поездки в Италию. Независимо от того, какой город вы выберете, вы будете поражены красотой и разнообразием побережья Амальфи.

Лучшее время для посещения побережья Амальфи

Путешествие на побережье Амальфи – это отличный опыт. Но когда лучше посетить этот регион, чтобы насладиться его красотой и волшебством? Все зависит от ваших предпочтений и целей.

Если вы хотите избежать большой толпы туристов и насладиться приятной погодой, лучшее время для посещения побережья Амальфи – поздняя весна и ранняя осень, а именно май и сентябрь. В эти месяцы температура воздуха колеблется от 20 до 25 градусов Цельсия, а температура моря разрешает купаться. Кроме того, вы можете увидеть цветение растений и фруктов, таких как лимоны, апельсины и миндаль. Май считается лучшим месяцем для посещения побережья Амальфи, поскольку вы можете наслаждаться всеми достопримечательностями без очередей.

Если вы любите местные фестивали и ночную жизнь, то вам следует поехать в июле или августе. Это месяцы, когда происходит большинство культурных и развлекательных событий, таких как фестиваль классической музыки в Равелло, регата древних морских республик в Амальфе или фейерверки в честь святых покровителей разных городков. В эти месяцы также приезжает много знаменитостей, останавливающихся в роскошных отелях или на яхтах. Однако стоит учитывать, что цены на проживание и авиабилеты в эти месяцы самые высокие, а температура может достигать 30 градусов Цельсия или выше.

Если вы хотите сэкономить и ощутить атмосферу спокойствия и уюта, зимний период с декабря по февраль вам подойдет. Температура воздуха снижается до 10-15 градусов Цельсия, а температура моря – до 15-18 градусов Цельсия. Многие кафе и рестораны закрываются на зимний перерыв, но вы можете найти самые низкие цены на отели и авиабилеты. Кроме того, вы можете насладиться рождественской и новогодней атмосферой, украшениями и ярмарками.

Как видите, есть много факторов, которые следует учитывать при выборе времени для поездки на побережье Амальфи.

Руины, Амальфи. Источник: Pixabay Руины, Амальфи. Источник: Pixabay

Что попробовать на побережье Амальфи

Побережье Амальфи известно своими крупными и ароматными лимонами, которые используются во многих блюдах и напитках. Самый известный из них – лимончелло, сладкий ликер из лимонной цедры, который подают после еды или как аперитив. Обязательно попробуйте вкусный лимонный торт delizia al limone, освежающий лимонный сорбет granita al limone или ароматный соус лимонный salsa al limone, который идеально сочетается с рыбой или мясом.

Как приморский регион, побережье Амальфи предлагает большой выбор свежих и вкусных морепродуктов.

кальмары;

осьминоги;

креветки;

мидии;

устрицы.

Их готовят разными способами: жарят, запекают, тушат, готовят на гриле или подают в салате. Одним из самых популярных блюд является спагетти алло скольё, которые состоят из пасты с разными видами морепродуктов в томатном или белом соусе.

Побережье Амальфи, как известно за пределами итальянских путеводителей, славится своими сырами, которые производятся из молока коз, овец или коров, пасущихся на склонах гор. Самый известный сыр – моцарелла ди буфала, мягкий и нежный сыр из молока буйволиц, который подают с помидорами и базиликом в салате капрезе. Также стоит попробовать проволоненый, твердый и острый сыр из коровьего молока, который можно есть отдельно или добавлять в блюда. Наконец, река – сладкий и сливочный сыр, изготовленный из сыворотки, который используется в десертах или пасте.

Наконец, побережье Амальфи – это также регион производства качественных вин, характеризующихся фруктовым и цветочным вкусом. Самые распространенные сорта винограда:

для белых вин: фиано , бьянколелла , фалангина ;

, , ; для красных вин: альяник, пьедироссо, щасчетра.

Одно из самых известных вин - Lacryma Christi, которое производится на склонах Везувия и имеет легендарное происхождение.

Побережье Амальфи – одно из самых живописных и романтичных мест в Италии, которое привлекает миллионы туристов со всего мира. Это уникальный регион, где можно насладиться красотой и разнообразием природы, культуры и кухни. Путешествие на побережье Амальфи в Италии – это отпуск, который запомнится на годы.