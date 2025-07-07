Узбережжя Амальфі: мальовнича перлина Італії

Узбережжя Амальфі — одне з наймальовничіших і найромантичніших місць в Італії. Це вузька смуга землі, що простягається вздовж південного узбережжя півострова Сорренто, де гори сходяться з морем, а квітучі сади та лимонні гаї прикрашають побілені будинки. Подорож узбережжям Амальфі — чудовий спосіб насолодитися красою та різноманітністю цього захопливого регіону, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Подорож до Амальфі: як дістатися

Якщо ви плануєте поїздку до Італії, узбережжя Амальфі — це місце, яке не варто пропускати. Це унікальний регіон, де можна насолодитися не лише прекрасними краєвидами, а й багатою історією, культурою та кухнею. Але як найкраще дістатися до узбережжя? Ось кілька варіантів, які варто розглянути.

Літаком. Це найшвидший і найзручніший спосіб. Ви можете прилетіти з різних аеропортів до Неаполя, найближчого великого міста до узбережжя Амальфі. Далі потрібно взяти автобус, таксі або орендувати автомобіль до обраного міста. Вартість авіаквитків залежить від сезону, авіакомпанії та часу бронювання. Порівняти ціни та розклади можна на Skyscanner або Kayak.

Поїздом. Це дешевший і більш екологічний спосіб дістатися до узбережжя Амальфі в Італії, але він займає більше часу та вимагає кількох пересадок. Вам потрібно дістатися до Мілана, Турина або Риму. Потім придбати квиток до Салерно, головного транспортного вузла на узбережжі Амальфі. Звідти вирушайте до вашого пункту призначення. Вартість квитків на поїзд залежить від типу поїзда, класу та часу бронювання. Порівняти ціни та розклади можна на Trainline.

Автобусом. Це найдешевший спосіб дістатися до узбережжя Амальфі. Вартість автобусних квитків залежить від автобусної компанії та часу бронювання. Порівняти ціни та розклади можна на Flixbus.

Водоспад на узбережжі Амальфі. Джерело: Pixabay

Як бачите, є багато способів дістатися до узбережжя Амальфі. Вибір залежить від вашого бюджету, часу та вподобань. Насолоджуйтесь поїздкою до Італії та відвідайте цей дивовижний регіон.

Найкращі прибережні міста Амальфі

Якщо ви хочете відвідати узбережжя Амальфі в Італії, вам варто знати, що це не одне місто, а цілий регіон, що складається з багатьох різних містечок, кожне з яких має свою атмосферу, історію та пам’ятки. Деякі з них відомі своїми чудовими пляжами, інші — культурними подіями, а деякі — кулінарними традиціями.

Тут ви можете насолодитися не лише вражаючими видами на море та гори, а й унікальною атмосферою, що поєднує романтику, елегантність і традиції. Але де найкраще зупинитися на узбережжі Амальфі, щоб отримати максимум від відпустки? Ми підготували шість найкращих містечок і районів, які підійдуть для різних типів мандрівників, а також найкращі готелі.

Амальфі

Це найбільше та найцентральніше місто на узбережжі Амальфі, яке підходить для тих, хто хоче бути в центрі подій. Подорож до Амальфі дасть вам можливість відвідати головну пам’ятку регіону — собор Амальфі, який вражає своєю архітектурою та історією.

Насолоджуйтесь прогулянками вузькими вуличками з магазинами, кафе та ресторанами і спробуйте місцеві делікатеси, такі як лімончелло або сфольятелла. Амальфі також є хорошою базою для подорожей узбережжям, оскільки звідси курсують автобуси, пороми та екскурсії до інших містечок. Однак слід враховувати, що Амальфі може бути досить гамірним і дорогим, особливо у високий сезон.

Рекомендовані готелі в Амальфі:

Hotel La Bussola. Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Амальфі, лише за 100 метрів від порту та автобусних зупинок. Має велику терасу з прекрасним видом на море та панорамний ресторан із місцевими делікатесами. Номери стильні та затишні, з безкоштовним Wi-Fi та LCD-телевізором.

Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Амальфі, лише за 100 метрів від порту та автобусних зупинок. Має велику терасу з прекрасним видом на море та панорамний ресторан із місцевими делікатесами. Номери стильні та затишні, з безкоштовним Wi-Fi та LCD-телевізором. Hotel Residence. Цей тризірковий готель розташований прямо на набережній Амальфі, за кілька кроків від головної площі. У готелі просторі номери з кондиціонером і видом на море або місто. Сніданок подається на вражаючій терасі з видом на море.

Цей тризірковий готель розташований прямо на набережній Амальфі, за кілька кроків від головної площі. У готелі просторі номери з кондиціонером і видом на море або місто. Сніданок подається на вражаючій терасі з видом на море. Hotel Miramalfi. Цей чотиризірковий готель розташований на скелі над Амальфі, пропонуючи панорамні види на узбережжя та Середземне море. У готелі є басейн із підігрівом, турецька лазня та душові. Ресторан готелю спеціалізується на середземноморській кухні, а номери оформлені в середземноморському стилі.

Амальфі колись було морською республікою, що конкурувала з Венецією та Генуєю. Тут можна побачити сліди його славетного минулого в архітектурі та музеях.

Позітано

Позітано, Італія. Джерело: Pixabay

Подорожуючи до Італії на узбережжя Амальфі, відвідайте одне з найгарніших і найфотогенічніших містечок, яке підходить для тих, хто шукає розкоші та романтики. Тут можна милуватися кольоровими будинками, що висять на скелях над морем, та одним із наймальовничіших пляжів регіону — Форнільйо. Обов’язково відвідайте церкву Санта-Марія-Ассунта з її майоліковим куполом та амфорою з мощами святого Андрія.

Позітано також відоме своєю модою та нічним життям, адже тут ви знайдете безліч бутиків, барів і клубів. Однак варто враховувати, що Позітано — найдорожче містечко на узбережжі Амальфі, а також найскладніше для доступу через круті підйоми та спуски.

Рекомендовані готелі в Позітано:

Le Sirenuse. Цей п’ятизірковий готель — один із найвідоміших і найрозкішніших на узбережжі Амальфі. Розташований у центрі Позітано в колишньому аристократичному будинку XVIII століття. Має басейн із видом на море, спа-центр, фітнес-зал і ресторан із зіркою Мішлен. Номери елегантно оформлені антикварними меблями та творами мистецтва.

Цей п’ятизірковий готель — один із найвідоміших і найрозкішніших на узбережжі Амальфі. Розташований у центрі Позітано в колишньому аристократичному будинку XVIII століття. Має басейн із видом на море, спа-центр, фітнес-зал і ресторан із зіркою Мішлен. Номери елегантно оформлені антикварними меблями та творами мистецтва. Hotel Marincanto. Цей чотиризірковий готель розташований на скелі над Позітано, пропонуючи вражаючі види на море та місто. У готелі є безкрайній басейн, тераса для засмагання, приватний пляж і ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi.

Цей чотиризірковий готель розташований на скелі над Позітано, пропонуючи вражаючі види на море та місто. У готелі є безкрайній басейн, тераса для засмагання, приватний пляж і ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. Hotel Villa Franca. Цей чотиризірковий готель розташований на пагорбі над Позітано, пропонуючи панорамні види на море та гори. У готелі є басейн на даху, спа-центр, фітнес-зал і два ресторани: один із видом на море, інший — на місто. Номери оформлені в сучасному стилі, з кондиціонером і LCD-телевізором.

Позітано — одне з найпопулярніших і найфотогенічніших містечок на узбережжі Амальфі.

Сорренто

Сорренто, Італія. Джерело: Pixabay

Плануючи поїздку на узбережжя Амальфі, зверніть увагу на це місце. Це одне з найзручніших і найдоступніших містечок на узбережжі Амальфі, яке підходить для тих, хто хоче більше варіантів для транспорту та розваг. Тут можна відвідати старе місто з його собором, музеями та парками.

Сорренто також є чудовою базою для подорожей узбережжям, оскільки звідси легко дістатися до Неаполя, Помпеї, Геркуланума, Капрі та інших місць. Однак варто враховувати, що Сорренто розташоване не на самому узбережжі Амальфі, а на сусідньому півострові Сорренто, тому воно не має такого ж шарму й атмосфери, як інші містечка.

Рекомендовані готелі в Сорренто:

Hotel Antiche Mura. Цей чотиризірковий готель розташований у центрі Сорренто, лише за 100 метрів від головної площі П’яцца Тассо. У готелі є велика тераса з прекрасним видом на море, а також панорамний ресторан. Номери стильні та затишні, з безкоштовним Wi-Fi.

Цей чотиризірковий готель розташований у центрі Сорренто, лише за 100 метрів від головної площі П’яцца Тассо. У готелі є велика тераса з прекрасним видом на море, а також панорамний ресторан. Номери стильні та затишні, з безкоштовним Wi-Fi. Hotel Michelangelo. Цей тризірковий готель розташований у центрі Сорренто, за 200 метрів від залізничного вокзалу. Має відкритий басейн і сад, а також ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і мінібаром.

Цей тризірковий готель розташований у центрі Сорренто, за 200 метрів від залізничного вокзалу. Має відкритий басейн і сад, а також ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і мінібаром. Grand Hotel La Favorita. Цей п’ятизірковий готель розташований у центрі Сорренто, за кілька кроків від П’яцца Тассо. У готелі є тераса на даху з басейном і видом на Неаполітанську затоку та Везувій, а також спа-центр і фітнес-зал. Номери розкішні та елегантні, з балконами та мармуровими ванними кімнатами.

Насолоджуйтесь видами на Неаполітанську затоку та Везувій із тераси Вілла Комунале.

Равелло

Равелло, Італія. Джерело: Pixabay

Вирушаючи на узбережжя Амальфі, ви можете обрати Равелло як одне з найкращих міст для проживання. Це одне з найелегантніших і найкультурніших містечок на узбережжі, яке підходить для тих, хто хоче насолодитися спокоєм і прекрасними краєвидами.

Місто також є хорошим місцем для піших прогулянок у навколишній місцевості. Ви будете милуватися лимонними гаями, водоспадами та старовинними церквами. Однак варто враховувати, що Равелло розташоване на пагорбі над Амальфі, тому воно не має прямого доступу до моря та потребує більше часу й транспорту для пересування узбережжям.

Рекомендовані готелі в Равелло:

Hotel Villa Cimbrone. Цей п’ятизірковий готель — один із найрозкішніших і найексклюзивніших на узбережжі Амальфі, розташований у знаменитій Віллі Чімброне, побудованій у XII столітті та належав аристократії й знаменитостям. У готелі є власний сад із рідкісними рослинами та тераса з видом на море, відома як "Тераса Нескінченності". Номери оформлені в стилі XIX-XX століть, з антикварними меблями та творами мистецтва.

Цей п’ятизірковий готель — один із найрозкішніших і найексклюзивніших на узбережжі Амальфі, розташований у знаменитій Віллі Чімброне, побудованій у XII столітті та належав аристократії й знаменитостям. У готелі є власний сад із рідкісними рослинами та тераса з видом на море, відома як "Тераса Нескінченності". Номери оформлені в стилі XIX-XX століть, з антикварними меблями та творами мистецтва. Hotel Parsifal. Цей тризірковий готель — один із найісторичніших і найатмосферніших на узбережжі Амальфі, розташований у колишньому монастирі XIII століття, який був перетворений на готель у 1948 році. Панорамний вид на море та гори зачаровує, а ресторан на терасі вражає як видом, так і їжею. Номери оформлені в класичному стилі, з дерев’яними балками та кам’яними стінами.

Цей тризірковий готель — один із найісторичніших і найатмосферніших на узбережжі Амальфі, розташований у колишньому монастирі XIII століття, який був перетворений на готель у 1948 році. Панорамний вид на море та гори зачаровує, а ресторан на терасі вражає як видом, так і їжею. Номери оформлені в класичному стилі, з дерев’яними балками та кам’яними стінами. Hotel Bonadies. Цей чотиризірковий готель — один із найзатишніших сімейних готелів на узбережжі Амальфі. Розташований у центрі Равелло, за кілька хвилин ходьби від Вілли Руфоло та Чімброне. У готелі є басейн із видом на море, а також бар і ресторан із терасою. Номери оформлені в світлих тонах, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi.

Тут ви можете помилуватися захоплюючою панорамою моря та гір або відвідати музичний фестиваль у Равелло, який проводиться щоліта з 1953 року.

Праяно

Церква Святого Андрія, Італія. Джерело: Pixabay

До найкращих місць на узбережжі Амальфі входить це містечко. Тут можна милуватися кольоровими будинками, вбудованими в скелі, та одним із найгарніших пляжів регіону — Марина ді Прая. Ви також можете відвідати церкву Сан-Дженнаро з її майоліковим куполом і дзвіницею.

Праяно також є хорошою базою для подорожей узбережжям, оскільки звідси легко дістатися до Позітано, Амальфі чи Равелло.

Рекомендовані готелі в Праяно:

Hotel Onda Verde. Цей чотиризірковий готель розташований на скелі над морем, пропонуючи приголомшливі види на узбережжя та острови. У готелі є приватний пляж, басейн, солярій і ресторан із терасою. Номери оформлені в морському стилі, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi.

Цей чотиризірковий готель розташований на скелі над морем, пропонуючи приголомшливі види на узбережжя та острови. У готелі є приватний пляж, басейн, солярій і ресторан із терасою. Номери оформлені в морському стилі, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. Hotel Tramonto d'Oro. Цей чотиризірковий готель розташований у центрі Праяно, за 10 хвилин ходьби від пляжу Марина ді Прая. Має басейн на даху з видом на море, спа-центр, фітнес-зал і ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і LCD-телевізором.

Цей чотиризірковий готель розташований у центрі Праяно, за 10 хвилин ходьби від пляжу Марина ді Прая. Має басейн на даху з видом на море, спа-центр, фітнес-зал і ресторан із терасою. Номери просторі та світлі, з кондиціонером і LCD-телевізором. Grand Hotel Tritone. Цей п’ятизірковий готель — один із найрозкішніших і найексклюзивніших на узбережжі Амальфі. Розташований на скелі над морем, пропонує вражаючі види на Капрі та узбережжя Амальфі. У готелі є приватний пляж із басейном, бар, кафе та ресторан із терасою. Номери оформлені в елегантному стилі, з антикварними меблями та творами мистецтва.

Праяно — одне з наймальовничіших і найзатишніших містечок на узбережжі Амальфі, яке підходить для тих, хто хоче насолодитися пляжами, краєвидами та атмосферою.

Майорі

Майорі, Італія. Джерело: Pixabay

Це один із найкращих пляжних курортів на узбережжі Амальфі, який може похвалитися кілометровою смугою піску з жвавою набережною. Це незвичайне видовище для узбережжя Амальфі, і ці відмінності роблять його дуже популярним вибором для сімей та любителів сонця.

Путівник по узбережжю Амальфі зазначає, що місця для проживання в Майорі такі ж різноманітні, як і в інших центрах узбережжя, з переобладнаними палаццо, традиційними готелями та гостьовими будинками, але також є кілька чудових нових курортів, побудованих спеціально для цього.

Рекомендовані готелі в Майорі:

Hotel Residence San Pietro. Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Майорі, лише за 50 метрів від пляжу. У курорті є великий відкритий басейн із шезлонгами та сад із дитячим майданчиком. Номери просторі та комфортні, з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi та телевізором із супутниковими каналами.

Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Майорі, лише за 50 метрів від пляжу. У курорті є великий відкритий басейн із шезлонгами та сад із дитячим майданчиком. Номери просторі та комфортні, з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi та телевізором із супутниковими каналами. Hotel Panorama. Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Майорі, пропонуючи приголомшливі види на море та гори. Має приватний пляж із шезлонгами та ресторан із терасою, де подають місцеву та міжнародну кухню. Номери елегантні та затишні, з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi та мінібаром.

Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Майорі, пропонуючи приголомшливі види на море та гори. Має приватний пляж із шезлонгами та ресторан із терасою, де подають місцеву та міжнародну кухню. Номери елегантні та затишні, з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi та мінібаром. Pietra di Luna Hotel. Цей чотиризірковий готель розташований на набережній Майорі, навпроти пляжу. Має критий басейн із гідромасажем, а також бар і ресторан із видом на море. Номери світлі та просторі, з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi та LCD-телевізором.

Майорі — чудовий вибір для відвідування під час подорожі на узбережжя Амальфі в Італії.

Атрані

Атрані, Італія. Джерело: Pixabay

Це одне з найменших і найчарівніших містечок на узбережжі Амальфі, яке підходить для тих, хто хоче насолодитися атмосферою та красою регіону.

Тут можна милуватися білими будинками, прикрашеними квітами, та середньовічною архітектурою, такою як церква Санта-Марія-дель-Бандо або площа Умберто I. Ви також можете насолодитися пляжем Атрані, який є одним із найчистіших і найспокійніших на узбережжі. Атрані також є хорошою базою для подорожей узбережжям, оскільки звідси легко дістатися до Амальфі, Равелло чи Позітано.

Рекомендовані готелі в Атрані:

Palazzo Ferraioli - Hotel & Wellness. Цей чотиризірковий готель розташований у будівлі початку XX століття в Атрані, лише за 100 метрів від пляжу. Має спа-центр із сауною, турецькою лазнею та джакузі, а також терасу з видом на море. Номери оформлені в стилі відомих кінозірок, з кондиціонером і мінібаром.

Цей чотиризірковий готель розташований у будівлі початку XX століття в Атрані, лише за 100 метрів від пляжу. Має спа-центр із сауною, турецькою лазнею та джакузі, а також терасу з видом на море. Номери оформлені в стилі відомих кінозірок, з кондиціонером і мінібаром. Hotel L'Argine Fiorito. Цей тризірковий готель розташований у центрі Атрані, за 250 метрів від пляжу. Має сад із лимонними деревами та гамаками, а також ресторан із терасою. Номери прості та затишні, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi.

Цей тризірковий готель розташований у центрі Атрані, за 250 метрів від пляжу. Має сад із лимонними деревами та гамаками, а також ресторан із терасою. Номери прості та затишні, з кондиціонером і безкоштовним Wi-Fi. FRENNESIA Amalfi Coast. Цей гостьовий будинок розташований в Атрані, за 5 хвилин ходьби від пляжу, і пропонує номери з видом на море або місто, а також спільну кухню та вітальню. Номери світлі та сучасні, з кондиціонером і LCD-телевізором.

Це лише деякі з найкращих прибережних містечок для відвідування під час вашої поїздки до Італії. Незалежно від того, яке місто ви оберете, ви будете вражені красою та різноманітністю узбережжя Амальфі.

Найкращий час для відвідування узбережжя Амальфі

Подорож на узбережжя Амальфі — це чудовий досвід. Але коли найкраще відвідати цей регіон, щоб насолодитися його красою та чарами? Усе залежить від ваших уподобань і цілей.

Якщо ви хочете уникнути великого натовпу туристів і насолодитися приємною погодою, найкращий час для відвідування узбережжя Амальфі — пізня весна та рання осінь, а саме травень і вересень. У ці місяці температура повітря коливається від 20 до 25 градусів Цельсія, а температура моря дозволяє купатися. Крім того, ви можете побачити цвітіння рослин і фруктів, таких як лимони, апельсини та мигдаль. Травень вважається найкращим місяцем для відвідування узбережжя Амальфі, оскільки ви можете насолоджуватися всіма пам’ятками без черг.

Якщо ви любите місцеві фестивалі та нічне життя, то вам варто поїхати в липні або серпні. Це місяці, коли відбувається більшість культурних і розважальних подій, таких як фестиваль класичної музики в Равелло, регата стародавніх морських республік в Амальфі або феєрверки на честь святих покровителів різних містечок. У ці місяці також приїжджає багато знаменитостей, які зупиняються в розкішних готелях або на яхтах. Однак варто враховувати, що ціни на проживання та авіаквитки в ці місяці найвищі, а температура може сягати 30 градусів Цельсія або вище.

Якщо ви хочете заощадити та відчути атмосферу спокою та затишку, зимовий період із грудня по лютий вам підійде. Температура повітря знижується до 10-15 градусів Цельсія, а температура моря — до 15-18 градусів Цельсія. Багато кафе та ресторанів закриваються на зимову перерву, але ви можете знайти найнижчі ціни на готелі та авіаквитки. Крім того, ви можете насолодитися різдвяною та новорічною атмосферою, прикрасами та ярмарками.

Як бачите, є багато факторів, які слід враховувати при виборі часу для подорожі на узбережжя Амальфі.

Руїни, Амальфі. Джерело: Pixabay

Що спробувати на узбережжі Амальфі

Узбережжя Амальфі відоме своїми великими та ароматними лимонами, які використовуються в багатьох стравах і напоях. Найвідоміший із них — лімончелло, солодкий лікер із лимонної цедри, який подають після їжі або як аперитив. Обов’язково спробуйте смачний лимонний торт delizia al limone, освіжаючий лимонний сорбет granita al limone або ароматний лимонний соус salsa al limone, який ідеально поєднується з рибою чи м’ясом.

Як приморський регіон, узбережжя Амальфі пропонує великий вибір свіжих і смачних морепродуктів:

кальмари;

восьминоги;

креветки;

мідії;

устриці.

Їх готують різними способами: смажать, запікають, тушкують, готують на грилі або подають у салаті. Однією з найпопулярніших страв є спагеті алло скольйо, які складаються з пасти з різними видами морепродуктів у томатному або білому соусі.

Узбережжя Амальфі, як відомо за межами італійських путівників, славиться своїми сирами, які виготовляються з молока кіз, овець або корів, що пасуться на схилах гір. Найвідоміший сир — моцарела ді буфала, м’який і ніжний сир із молока буйволиць, який подають із помідорами та базиліком у салаті капрезе. Також варто спробувати проволоне, твердий і гострий сир із коров’ячого молока, який можна їсти окремо або додавати до страв. Нарешті, рікота — солодкий і вершковий сир, виготовлений із сироватки, який використовується в десертах або пасті.

Нарешті, узбережжя Амальфі — це також регіон виробництва якісних вин, які характеризуються фруктовим і квітковим смаком. Найпоширеніші сорти винограду:

для білих вин: фіано , б’янколелла , фалангіна ;

, , ; для червоних вин: альяніко, п’єдіроссо, щасчетра.

Одне з найвідоміших вин — Lacryma Christi, яке виробляється на схилах Везувію та має легендарне походження.

Узбережжя Амальфі — одне з наймальовничіших і найромантичніших місць в Італії, яке приваблює мільйони туристів з усього світу. Це унікальний регіон, де можна насолодитися красою та різноманітністю природи, культури та кухні. Подорож на узбережжя Амальфі в Італії — це відпустка, яка запам’ятається на роки.