По российским площадкам понеслась волна ядерной истерии

Только ленивый ресурс оккупантов за прошедшие сутки не написал, в очередной раз, про подготовку к применению грязной бомбы, про марш-бросок СОУ на Курскую АЭС, про подготовку массированных обстрелов КАЭС и снова, что-то про Запорожскую АЭС.

В общем, в информационном пространстве максимально нагнетается ядерная истерия. Но, казалось бы, к чему это делать, если по официальной версии Кремля в Курской области всё под контролем?

На самом деле ничего не под контролем.

Российские военные продолжают сдаваться в плен. Зона контроля СОУ расширяется. Глушковский район отрезается от логистики и снабжения. Конечно, неспособные справиться с ситуацией РОВ включили режим нагнетания и истерии. Для начала в надежде на международное сообщество, повлиять на темпы наступательной кампании СОУ.

Если же не удастся использовать международный инструментарий, то включится режим провокаций на ЗАЭС, одну из которых мы недавно видели.

Ядерная истерия это отчётливый признак загнанности Кремля и того безвыходного положения в котором оказалось всё российское руководство. Но, в таком случае, не пойдут ли РОВ на применение тактического ядерного оружия?

Нет.

Во-первых, ТЯО не решит абсолютно никаких задач на поле боя, где оперируют небольшие мобильные группы. Не так давно мы с вами видели, как РОВ в панике запустили баллистическую ракету по украинской ДРГ в лесу. Промахнулись, но "Искандером" по ДРГ!

Во-вторых, применение ТЯО в конвенционном противостоянии запустит ответную реакцию международного сообщества, которое вполне может начать оказывать в боевых действиях СОУ дистанционную поддержку своими средствами поражения. Такого РОВ не вытащит, а дорога назад будет перекрыта.

В-третьих… А есть, что применять?