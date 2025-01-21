Первый день президентства: что сделал Трамп
В первый день президентства Дональда Трампа, среди прочего:
Он помиловал всех осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 (более 1,500 человек);
Подписал указы об усилении мер безопасности на южной границе, признании картелей террористическими организациями и отмене права на гражданство по факту рождения в США;
Переименовал Мексиканский залив в Американский залив;
Провозгласил чрезвычайное положение в энергетике, что позволит расширить бурение и добычу нефти и газа в США;
Вновь вышел из Парижского климатического соглашения и ВОЗ;
Сказал, что хочет быть миротворцем и окончить войны в мире;
При этом пообещал расширить территорию США, вернуть Панамский канал и установить флаг США на Марсе;
В США обсуждают жесты Илона Маска (показал ли он нацистский салют на митинге) и Трампа (почему он не положил руку на Библию во время принесения присяги);
Вивек Рамасвами покинул Департамент эффективности работы правительства – DOGE, который он должен возглавить вместе с Маском, еще до начала его работы;
Сенат окончательно и единогласно утвердил Марко Рубио в должности Госсекретаря США;
В коридоре Пентагона сняли портрет генерала Марка Милли, с кем у Трампа личные счета и взаимная неприязнь;
Война России против Украины не завершилась. Чтобы понять сколько времени для этого понадобится, нужно поговорить с Путиным, сказал Дональд Трамп. И добавил, что этот разговор может состояться "очень скоро".
На фото: сторонники Трампа ждут выхода президента после инаугурации в соседнем здании Конгресса. Впереди очень много работы.