Перл Харбор: первое в истории массовое уничтожение стратегических самолетов России
Перл Харбор.
Безусловно, первое в истории массовое уничтожение стратегических самолетов в 4.500 км от границ Украины.
Самолеты были упакованы настолько далеко, что даже ни одно дальнобойное оружие от наших союзников не могло бы туда попасть.
В СБУ снова подошли креативно и нестандартно.
Сегодня утром у аэродрома "Белая" остановилась фура, а через некоторое время из нее массово начали вылетать атакующие дроны.
В общей сложности сегодня СБУ зажгло 4 аэродрома "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".