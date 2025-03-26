Переговоры США с РФ попали в смысловую засаду

Второй раунд переговоров США с московитами в Эр-Рияде 24 марта ожидаемо не привёл к конкретным результатам. Более того, вскрыл, что эту войну нельзя закончить одним росчерком пера, как представляли до сих пор в кремле, даже если продолжать называть её упорно "спецво". Похоже, это стало неожиданностью не только для них, но и для Госдепа.

Например, это рельефно проступило по такому частному вопросу, как безопасность судоходства в Чёрном море. Болгария, Румыния и Турция уже заявили, что без них это невозможно. Вскоре присоединится и Молдова. Если Китай стал сейчас называть себя приарктическим государством, чтобы обозначить претензии на Арктику, то Молдова вне сомнений причерноморское государство. Если Молдова становится стороной переговоров, то это ведёт к поднятию темы вывода оккупационных войск РФ с левого берега Днестра. Тем более, что Москва должна была сделать это ещё четверть века назад.

Поднять тему их вывода может и Банковая, если сообразит и не поленится, логично обосновав, что поскольку переговоры имеют конечной целью "вечный" мир, а не просто прекращение огня, то этот вопрос тоже следует закрыть навсегда. Тем самым кремлёвцы, требующие прямо сейчас "вечного" мира, а не просто тишины на фронте, будут обязаны что-то отвечать США, а в украинскую "комнату" в Эр-Рияде могут зайти и молдаване.

Внешне кажущееся лёгким "Просто перестать стрелять в Чёрном море", оказывается не таким простым как кажется.

Болгарию и Румынию интересует – снимать или не снимать минные заграждения у своих берегов и как реагировать на появление вблизи них кораблей РФ. Снимать мины, чтобы через месяц снова ставить их, никто не согласится. Украину интересует вопрос отсутствия флота РФ в оккупированном Крыму и не только ракетоносцев, но и малых кораблей, которые можно использовать для захвата газовых платформ и острова Змеиный. Логичен и запрет для военной авиации РФ полётов над Чёрным морем. Империя на такое вряд ли согласится, поскольку уже требует себе права досматривать все судна, идущие в порты Украины и из них, как при "зерновой сделке". У Турции тоже дилемма – открывать Босфор для военных кораблей РФ или нет, и как надолго, если открывать.

Всё это можно грубо назвать техническими проблемами и сделать вид, что они легко решаются по указке из Вашингтона, как привыкли говорить лавров и его подчинённые, но тут кремлёвцев подстерегает засада экзистенциальная. Команда Трампа выпустила в мир многополярочку, о которой два года мечтали вслух в кремле, после того как гладя на КНР, выбросили из своих нарративов сказание о двухполярном мире. Теперь все "марионетки США" в Европе уверенно говорят, что Вашингтон им не указ. Даже Гренландия, которая Америка, а не Европа. Канада вообще отказываться стать 51 штатом, притом, что Пуэрто-Рико более 50 лет хочет стать им, но США отказывают. Даже Трамп в первую каденцию дважды им отказал.

Только одинокий лавров по привычке всё блеет, вот получите указ от Вашингтона, и сделаете всё как велят. До лаврова всё доходит с большим запозданием, как до жирафа грипп. За это его даже можно назвать зеркалом эволюции в кремле, где только сейчас начали осознавать, что двухполярный мир стал рушиться со вторым пришествием Трампа. Теперь договариваться надо не только с Вашингтоном, но также с Парижем, Лондоном, Киевом, Кишинёвом, и даже с Таллинном, Ригой и Вильнюсом, как бы это унизительно не звучало для кремлёвского коллектива.

Позже, чем до лаврова, доходит только до Госдумы. Она до сих пор живёт в парадигме двухполярного мира, поскольку за два года не успела постигнуть, когда и где следует употреблять новый нарратив о многополярном мире, так как в инструкциях из кремля это не было чётко прописано. Теперь кремлёвцы сами не прочь забыть о многополярном мире и быстренько вернуться в мир на двоих с США. Но упираются в уйму проблем, в том числе и в – просто перестать стрелять в Чёрном море.

В результате на встрече в Эр-Рияде никакой конкретики о прекращении, по крайней мере, огня и на время, а не войны ожидаемо не получилось. Настолько не получилось, что даже нечего было написать в совместное заявление. Но очень хотелось. Поэтому Москва пообещала опубликовать его 25 марта в 11 часов по своему времени, но это закончилось тем, что к СМИ вышел песков и молвил: заявления не будет, в кремле пока анализируют встречу. Вместо совместного заявления с США получилось совместное заявление пескова и его знаменитых усов. Госдума взялась спасать ситуацию на свой лад и оттуда изрекли, что совместное заявление сорвала делегация Украины, отсутствовавшая в переговорной комнате. Надо полагать, отобрала у американцев авторучки. Госдума давно соревнуется с Безуглой по части глупостей.

Но не только московиты оказались в экзистенциальной засаде. Госдеп в неё тоже попал. Марк Рубио в день переговоров заявил: "Эту войну нельзя завершить военным путём, она должна закончиться путём переговоров". То есть, дипломатическим путём, как говорили одиннадцать лет назад все в администрации Обамы, включая Байдена. Интересно, сколько ещё лет планируется идти таким путём? Вряд ли у кого-то в Госдепе есть ответ.

Напомню – российско-молдавская война дипломатическим путём решается уже более 30 лет, а советско-корейская с 1953 г. В 2015-2017 гг. в Украине многие, в том числе и Арестович, поучали – сделайте из Украины витрину западного мира и в РФ все лопнут от зависти и быстро снесут путинский режим. Но уровень жизни и свобод в Южной Корее давно и многократно выше, чем в КНДР, однако, коммунистическая монархия Кимов всё ещё жива, как и 70 лет назад.

Считается, что социальный прогресс вещь вроде как неизбежная и наступает по воле истории и ещё каких-то сил, но при этом часто забывается, если конкретные люди чего-то не сделают для его наступления, то сам прогресс себя не продвинет вперёд.