Переговоры с Россией. Несколько важных изменений января

В последнее время все чаще я слышу одно и то же: зачем не имеющие результатов переговоры, которые не завершатся ничем. Попробую ответить на эти вопросы.

1. Трамп заставил Путина сесть за стол переговоров. И Путин, который боится ссориться с Трампом, вынужден вести эти переговоры и даже демонстрировать конструктив. Как бы это странно для многих ни звучало, но пока правила игры навязывает амкриканская сторона, а не РФ.

2. После освобождения Ермака украинская позиция стала гораздо более прагматичной. Обратите внимание, что практически исчез бессмысленный в своей основе термин "справедливый мир", а Умеров даже начал говорить о более логическом и прагматичном "перемирии". Это колоссальная разница в подходах, ведь весь 2025 мы потратили на продвижение идей, которые невозможно было воплотить в жизнь.

3. Важно отметить, что в последнее время серьезно выросла роль украинского посольства в США и посла Ольги Стефанишиной. И это также связано с заменой Ермака. Ранее посольство практически в ручном режиме руководствовалось с Банковой. Сейчас у посла гораздо больше самостоятельности и становится одним из важных центров координации украинских действий в Вашингтоне и не только. Украинская неделя, которая сейчас проходит в США, является подтверждением этого тезиса.

4. Хочет ли Путин результативных переговоров? Да, но при условии территориальных уступок и снятия санкций. В подавляющем большинстве наших дискуссий мы забываем о снятии санкций, а это для Путина не менее важно, чем территории.

5. Вообще, когда мы говорим о РФ, то 2026 год во многом определяющий для того, куда будет идти Россия. 2025 год стал годом перехода от авторитаризма к тоталитарной модели управления. 2026 год станет годом определения: либо РФ станет окончательно на путь Северной и Кореи либо же пойдет на диверсификацию своей политэкономии между Западом и Китаем. И именно от выбора модели зависит результат переговоров. Об этом, между прочим, несколько шире говорили в эфире канала Вежа с Олегом Пендзиным, Валерием Клочко и Владимиром Фесенко. Ссылка будет в комментариях.

6. Думаю, определяющими для ответа на этот вопрос будут лето-осень этого года, когда, с одной стороны, на РФ будут давить Штаты, с другой экономика.

7. На этом фоне у нас нет другого выхода, чем играть в игру Трампа и вести прагматические переговоры.