Американцы загнали Москву в ситуацию, когда там не смогли проигнорировать Пасху. Тем более на фоне того, что "путин" и вся кремлёвская рать рассказывали накануне об РФ, как последнем оплоте неких традиционных ценностей. С этими ценностями почти как с Кодексом строителя коммунизма, куда прелюбодеяние не вошло. В результате "путин" был вынужден после обеда 19 апреля объявить о 30-ти часовом прекращении огня вместо 30-ти дневного и согласованного с Украиной при посредничестве США.

Вышла такая себе московская гримаса мира, чтобы "сатанисты" Запада не обвинили расейских традицоналистов в непочтении к Пасхе как истории о нетрадиционном иудее, воскресшем под конец Песаха, несмотря на запрет властей.

Кремлёвцы, в отличие от некоторых в Украине, правильно поняли слова Трампа о том, что у них осталась неделя на размышления. Если совсем точно, то времени у них до 1 мая, когда исполнится сто дней президентства Дональда Трампа. Он сказал об этом вроде как по секрету Джорджии Мэлони, но узнали все. Для лучшей доходчивости Марк Рубио в этот день в Париже после большого совещания с европейцами уточнил, если в кремле в указанный срок не раздуплятся, то США выйдут из переговоров и пойдут другим путём.

Рубио как дипломат не стал ничем угрожать, но все сразу вспомнили, что в Конгрессе лежит совместный законопроект Линдси Грэма с Демпартией о 500% пошлинах для тех, кто будет что-то покупать у РФ. Так как "День освобождения Америки" не успел сойти со страниц мировых СМИ, то стало ясно – Трамп не шутит и Рубио это подтверждает.

Кремлёвцы не могли позволить себе кричать, что Трамп их давнишний агент, и Пасху тоже не могли игнорировать. Поэтому без предупреждения объявил о прекращении огня на 30 часов. В кремле нет партии мира – есть партия затяжных переговоров, партия вялой войны и партия блицкрига.

Одну большую проблему всех трёх партий возмущённо озвучил 17 апреля профессор Соловей – они требуют от США сначала подключить Россельхозбанк к СВИФТ и лишь после этого объявлять перемирие на 30 дней и переговоры о главном. Трамп логично хочет наоборот, чтобы не отключать Россельхозбанк от СВИФТ через час в связи с нарушением перемирия РФ. Программисты СВИФТ явно на стороне Трампа. К тому же кремлёвцы общаются с европейцами, тоже контролирующими СВИФТ, без должного уважения. Один лавров всю неделю твердивший о "нацистах, поднимающих головы в правительствах по всей Европе", чего стоит.

Истерики мидовской Маши на брифингах и телеканалах из-за того, что дипсотрудников "путина" и лукашенки в Германии не пускают на мероприятия к 80-летию второй мировой достали не только немцев, но и Брюссель. Олаф Шольц и особенно Анналена Бербок у неё уже законченные нацисты, а Фридрих Мерц, вероятно, начинающий нацист. Если передаст "Таурсы", то тоже станет законченным. С Макроном им всё стало ясно с тех пор, как он продвигает план с миротворцами в Украине. В результате в Госдуме в марте возник проект закона – отмечать 31 марта в РФ день взятия Парижа. Один только свет в окошке Европы – это Фицо, так как собрался 9 мая явиться в Москву. Словакия появлением на политической карте обязана Гитлеру, вместе с ним и Сталиным в 1939 г. напала на Польшу, а когда фронт приблизился резко перешла на сторону противника. Но Сталин это не оценил, и Словакия быстро исчезла с карты по его воле.

Ведомство лаврова окончательно вытеснило в задний ряд студии соловьёва и скабеевой. Даже симоньян на его фоне выглядит перегоревшей лампочкой, тем более что её "Рашу Тудей" турнули из Европы, Америки и даже из части Африки. Удивительно, что никто в Москве сейчас не кричит немцам "Можем повторить!". Но и без этого за полтора месяца наговорили такого, что даже Орбан делает вид, что у него нет дел в Москве и ему туда не надо.

Как после этого кремлёвцы собираются говаривать с Европой о подключении их банка к СВИФТ, не принеся извинений и не уволив захарову и лаврова, сложно представить. Но это в стиле русских – сначала Гитлер враг, а потом друг, и Кукрыниксы рисуют плакаты как в союзе с ним СССР бомбит Лондон. Говорить придётся не только о СВИФТ, но и о миротворцах в Украине в связи с перемирием, которого Трамп требует от всех.

Это вторая большая проблема всех партий в кремле, и лавров о миротворцах говорил всю неделю с возмущением не меньшим, чем Соловей о банке и СВИФТ. Возмущение лаврова показывает, что без миротворцев уже не обойтись. Без них перемирия не будет. Разумеется, если на Банковой что-нибудь не учудят как с редкоземельными металлами.

Поэтому естественная схема – сначала прекращение огня и размещение миротворцев не только для мониторинга, но и в качестве фактора сдерживания, на случай если какая-то партия в кремле захочет сходить в локальный блицкриг к Покровску или где-нибудь ещё. Если за 30 дней этого не случится, то можно говорить о СВИФТ. Кремль не может дать гарантий, что он полностью контролирует свою армию и примыкающие к ней корпуса "ДНР" и "ЛНР", со статусом которых кремлёвцы сами никак не определятся. Кремлёвцам так удобней, можно всегда сказать, это не РФ, а "ДНР" или "ЛНР" нарушили прекращение огня.

Во избежание таких ухищрений Москвы миротворцы и должны размещаться не только на удалении, но и вблизи линии фронта. Нападение на них станет не просто нарушением прекращения огня, но и нападением на Великобританию, Францию или Евросоюз в целом со всеми вытекающими последствиями для всех в кремле, включая сотрудников лаврова в Европе. Тем более, что Москва сама нарушила оба Минских перемирия: сначала сходила в блицкриг на Дебальцево зимой в 2015 г., а затем в блицкриг 24 февраля 2022 г.

Репутация у русских швах, так всегда говорили немцы. Поэтому сначала согласованное прекращение огня с миротворцами и испытательным сроком на месяц, а потом СВИФТ и всё остальное. Именно согласия на это и ожидают от кремлёвцев на будущей неделе, иначе Трамп возобновит войну пошлин, но в другом формате, и США с Европой пойдут другим путём. Скоро увидим, какая партия имеет наибольший вес в кремле и контролирует тело "путина".