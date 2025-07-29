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Переговоры, которые положат конец войне? Звучит замечательно, вот только мы уже не верим

Кирилл Сазонов

Переговоры, которые положат конец войне? Звучит замечательно, вот только мы уже не верим
Переговоры, которые положат конец войне? Звучит замечательно, вот только мы уже не верим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны. Это прекрасно. Это настолько прекрасно, насколько и нереально. Политики всегда умеют тонко манипулировать и с искренним видом рассуждать о реальности невозможного. Тем более, восточные политики с тысячелетним опытом интриг

На территории современной Турции заключались договора и формировались союзы еще в те времена, когда на месте будущей Москвы среди болот жаба без цветов и ухаживаний банально любила гадюку, раз уж поймала. Но в этом случае дипломатия не поможет. Чтобы стороны заключили мир, они в первую очередь должны хотеть мира. Украина хочет мира и больше всех в мире заинтересована в нем. А россия и ее сюзерен Китай – пока нет

Сам путин верит в успех своего наступления на Донбассе, пусть и пришлось сместить в списке приоритетов Констаху на Покровск. Пекину выгодна долгая война. Желания Киева тут явно недостаточно. Больше надежда на постепенно просыпающийся инстинкт самосохранения Европы и спортивную злость Трампа. Который сперва дал Кремлю 50 дней, но сегодня уже говорит – это много

Переговоры, которые положат конец войне? Звучит замечательно, вот только мы уже не верим в розовых пони. Как не верим и в то, что прилетит вдруг волшебник и бесплатно покажет. Потому что помним и "24 часа" и "две недели". Чудес не бывает. И сейчас не просто Украина ведет войну на выживание с агрессором. Против нас и наших робких союзников – тоже коалиция. Иран, КНДР, россия и за их спинами Китай. Который никак не заинтересован в мире и кормит всю эту свору. Значит, только активное, не удобное и дорогостоящее объединение усилий "коалиции добра" способно их остановить. Других, легких и волшебных сценариев не существует.

Источник:facebook.com

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