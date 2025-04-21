Переговорный тупик: никакого мирного соглашения не будет?

Если WSJ не ошибается и мирное предложение США – это признание Крыма российским и американский протекторат над ЗАЭС, никакого мирного соглашения не будет.

Далее текст на языке оригинала.

Щодо визнання Криму – на це навряд чи піде Київ. Якщо Енергодар – територія під управлінням США – на це не піде РФ. Це угода без угоди, де всі потім будуть винні.

А тепер трохи про те, що буде потім, якщо цей сценарій буде реальним.

Для нас вкрай важливо не розіграти сцену ображеного. Ображатися в політиці має право тільки дуже сильний. Угоду про наші надра доведеться підписувати, бо без неї ми 100% не матимемо підтримки США. З цією угодою підтримка не 100%, але залишається. Завершення цих переговорів передбачає, що для нас найважливішими стають переговори США-ЄС. Я про це неодноразово писав і зараз лише повторю: наша головна задача утриматися в політичному і безпековому периметрі ЄС. Наголошу окремо: США змушені будуть вести ці переговори (на відміну від нашої війни вийти з цих переговорів США не можуть), адже це ключова точка протистояння з Китаєм.

Щодо війни, то наступне переговорне вікно відкриється тільки після закінчення літньої воєнної кампанії.