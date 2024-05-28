Педагоги могут получить денежную помощь при выходе на пенсию: как ее оформить

Как оформить единовременную выплату для педагогов при выходе на пенсию

В Украине некоторые категории пенсионеров при выходе на пенсию имеют право на единовременную помощь в размере 10 месячных пенсионных выплат. В их числе, в частности, педагоги.

Единовременное пособие при выходе на пенсию регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет nv.ua.

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Право на эту выплату имеют:

Педагогические работники , работавшие на должностях, которые дают право на пенсию по выслуге лет, и выходят на пенсию по возрасту.

, работавшие на должностях, которые дают право на пенсию по выслуге лет, и выходят на пенсию по возрасту. Другие категории лиц, согласно перечню, определенному законодательством.

Условия получения:

Соответствующий страховой стаж: для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет работы на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.

для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет работы на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет. Трудоустройство на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.

в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет. Отсутствие других пенсионных выплат на момент получения единовременного пособия.

Важно! При назначении пенсии по выслуге лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.

Как рассчитывается размер выплаты?

Размер единовременного пособия рассчитывается как произведение 10 месячных пенсий по состоянию на день его назначения.

К примеру:

Если размер месячной пенсии составляет 2500 гривен, то единовременная помощь будет 25 000 гривен.

Если размер месячной пенсии составляет 3000 гривен, то единовременная помощь будет 30 000 гривен.

Где можно получить выплату?

Для получения единовременного пособия необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

Список документов, необходимых для оформления выплаты:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка

Справка о заработной плате за последние 6 месяцев работы до достижения пенсионного возраста

Документы, подтверждающие страховой стаж

Документы, подтверждающие отсутствие других пенсионных выплат

После предоставления всех необходимых документов выплата будет назначена в течение 10 рабочих дней.

Важно! Информация в этой статье не является официальной и может изменяться. По актуальным данным рекомендуется обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым пенсионерам доплатят по 1000 грн. в середине июня.

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