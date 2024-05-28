Педагоги могут получить денежную помощь при выходе на пенсию: как ее оформить
В Украине некоторые категории пенсионеров при выходе на пенсию имеют право на единовременную помощь в размере 10 месячных пенсионных выплат. В их числе, в частности, педагоги.
Единовременное пособие при выходе на пенсию регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет nv.ua.
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Право на эту выплату имеют:
- Педагогические работники, работавшие на должностях, которые дают право на пенсию по выслуге лет, и выходят на пенсию по возрасту.
- Другие категории лиц, согласно перечню, определенному законодательством.
Условия получения:
- Соответствующий страховой стаж: для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет работы на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.
- Трудоустройство на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию по выслуге лет.
- Отсутствие других пенсионных выплат на момент получения единовременного пособия.
Важно! При назначении пенсии по выслуге лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и учебных заведениях, здравоохранении и социальной защите.
Как рассчитывается размер выплаты?
Размер единовременного пособия рассчитывается как произведение 10 месячных пенсий по состоянию на день его назначения.
К примеру:
- Если размер месячной пенсии составляет 2500 гривен, то единовременная помощь будет 25 000 гривен.
- Если размер месячной пенсии составляет 3000 гривен, то единовременная помощь будет 30 000 гривен.
Где можно получить выплату?
Для получения единовременного пособия необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства.
Список документов, необходимых для оформления выплаты:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Трудовая книжка
- Справка о заработной плате за последние 6 месяцев работы до достижения пенсионного возраста
- Документы, подтверждающие страховой стаж
- Документы, подтверждающие отсутствие других пенсионных выплат
После предоставления всех необходимых документов выплата будет назначена в течение 10 рабочих дней.
Важно! Информация в этой статье не является официальной и может изменяться. По актуальным данным рекомендуется обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым пенсионерам доплатят по 1000 грн. в середине июня.
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