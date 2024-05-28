Педагоги можуть отримати грошову допомогу при виході на пенсію: як її оформити

В Україні деякі категорії пенсіонерів при виході на пенсію мають право на одноразову допомогу в розмірі 10 місячних пенсійних виплат. Серед них, зокрема, педагоги.

Одноразова допомога при виході на пенсію регулюється Законом України "Про пенсійне забезпечення" та Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише nv.ua.

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Право на цю виплату мають:

Педагогічні працівники , які працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років, та виходять на пенсію за віком.

, які працювали на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років, та виходять на пенсію за віком. Інші категорії осіб, згідно з переліком, визначеним законодавством.

Умови отримання:

Відповідний страховий стаж: для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років роботи на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років.

для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років роботи на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років. Працевлаштування на день досягнення пенсійного віку в державних чи комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років.

в державних чи комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугою років. Відсутність інших пенсійних виплат на момент отримання одноразової допомоги.

Важливо! При призначенні пенсії за вислугою років допускається підсумовування стажу, набутого під час роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Як розраховується розмір виплати?

Розмір одноразової допомоги розраховується як добуток 10 місячних пенсій станом на день її призначення.

Наприклад:

Якщо розмір місячної пенсії становить 2500 гривень, то одноразова допомога буде 25 000 гривень.

Якщо розмір місячної пенсії становить 3000 гривень, то одноразова допомога буде 30 000 гривень.

Де можна отримати виплату?

Для отримання одноразової допомоги необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Перелік документів, необхідних для оформлення виплати:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу

Трудова книжка

Довідка про заробітну плату за останні 6 місяців роботи до досягнення пенсійного віку

Документи, що підтверджують страховий стаж

Документи, що підтверджують відсутність інших пенсійних виплат

Після подання всіх необхідних документів виплата буде призначена протягом 10 робочих днів.

Важливо! Інформація в цій статті не є офіційною та може змінюватися. За актуальними даними рекомендується звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деяким пенсіонерам доплатять по 1000 грн в середині червня.

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