Партнерство Air New Zealand с OpenAI: ИИ меняет авиацию

Air New Zealand начала новую эру цифровых инноваций, заключив партнерство с OpenAI, став первой авиакомпанией в Новой Зеландии, сотрудничающей непосредственно с американской компанией по искусственному интеллекту. Эта инициатива предполагает внедрение передовых технологий искусственного интеллекта в ежедневные операции авиакомпании по оптимизации внутренних рабочих процессов и обеспечению долгосрочного повышения эффективности. Внедрение этих систем продолжается во всех корпоративных подразделениях.

В рамках партнерства авиакомпания разработала более 1500 специализированных ШИ-ассистентов, известных как Custom GPTs. Эти инструменты помогают управлять различными внутренними операциями, в частности:

Анализ данных

Внутренняя коммуникация

Операционное планирование

Планирование технического обслуживания самолетов

Рутинные административные задачи

Эти инструменты направлены на сокращение ручного труда, помощь персонала в принятии своевременных решений и улучшение командной работы между техническими и планировочными подразделениями.

С точки зрения пассажиров, эти изменения могут привести к более быстрому обслуживанию и более последовательной коммуникации. Системы искусственного интеллекта могут помочь обрабатывать запросы клиентов, обновлять путешествие в реальном времени и повышать оперативность во время сбоев, таких как задержки или перенос рейсов. Улучшенная поддержка клиентов через цифровые каналы может сократить время ожидания и сделать рутинные взаимодействия более плавными как перед вылетом, так и во время процедур в аэропорту.

Кроме улучшения обслуживания, искусственный интеллект, как ожидается, повысит надежность полетов. Улучшенная точность планирования, более эффективная подготовка самолетов и лучшая координация могут способствовать уменьшению количества отмен и повышению пунктуальности. Это изменение особенно важно для пассажиров с плотными стыковками или жесткими графиками, поскольку снижает вероятность внезапных задержек.

Мы рассматриваем ИИ как возможность для нашей команды в Air New Zealand и способ улучшить опыт наших клиентов. Он помогает нам быстрее решать проблемы, лучше обслуживать клиентов и переосмысливать, как выполняется работа. Сотрудничество с OpenAI позволяет нам не только получить доступ к передовым технологиям, но и влиять на то, как они применяются в реальном мире." Нихил Равишанкар, главный цифровой директор Air New Zealand

Использование ИИ в авиационном секторе расширяется, поскольку авиакомпании адаптируются к новым требованиям и появляющимся технологиям. Для пассажиров это смещение указывает на более автоматизированные и прозрачные путешествия. Хотя полный эффект проявится постепенно, текущие приложения свидетельствуют о прогрессе в том, как авиакомпании управляют услугами и предоставляют своевременную информацию при путешествиях. Эта тенденция показывает, как технологии становятся ключевым инструментом для решения операционных вопросов авиационной отрасли.