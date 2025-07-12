Партия Маска. Политическая революция США?

Новость о создании политической партии Илоном Маском всколыхнула американскую политику. Но это реальная попытка прийти к власти или что-то значительно хитрее?

Я решил поговорить о так называемой партии Маска, потому что эта тема дает прекрасную возможность объяснить, как работает американская политическая система, какие запросы в ней возникают и почему ее двухпартийная модель откровенно не отвечает вызовам времени. Эта история наглядно показывает, что запрос на третью силу в Америке действительно существует.

Что на самом деле хочет сделать Маск

Судя по инсайдам и заявлениям, я не думаю, что Маск мечтает за два или четыре года получить большинство в конгрессе. Его цель - получение "золотой акции". В сенате всего 100 мест, поэтому победа даже трех-четырех его кандидатов окажет ему огромное влияние на партийный баланс. Добавьте к этому несколько десятков конгрессменов в палате представителей, и вы получите силу, способную склонять чашу весов во время ключевых голосований и диктовать свою волю и республиканцам, и демократам.

Но самое интересное – это идеология такой партии. Ибо взгляды самого Маска – это шиза в чистом виде.

В экономике он типичный либертарианец-минархист : выступает за минимальное государство, минимум чиновников и сокращение расходов. Именно поэтому он публично ссорился с Трампом. Но в то же время, он хочет, чтобы его собственные бизнесы, которые он считает полезными, получали максимальные государственные субсидии.

В социальных вопросах все еще труднее. Давайте будем объективными, он фактически является открытым расистом и очень сомнительно относится к правам ЛГБТ-сообщества и даже женщин. У него в уме много консервативных, традиционалистских и даже фашистских элементов.

И здесь придется определяться. Либо создавать центристскую платформу, объединяющую разочарованных избирателей обеих партий, либо пойти другим путем — стать "большим Трампом, чем сам Трамп", и возглавить еще более радикальное крыло правого движения.

Почему двухпартийная система устарела

Двухпартийная система США серьезно устарела и потеряла авторитет. Американское общество и его проблемы стали слишком сложными, чтобы бинарная модель могла давать на них адекватные ответы.

Особенно это видно в условиях нынешних праймериз. На внутрипартийные выборы приходят в большей степени более идеологически мотивированные, радикальные избиратели. Умеренным гораздо труднее мобилизовать свой электорат. Поэтому мы видим, как Республиканская партия стала гораздо более радикальной. Умеренные голоса в ней стали первой жертвой этой радикализации — их просто не слышат, и политики вынуждены мимикрировать под радикальную MAGA-позицию, которая сама по себе является смесью либертарианцев, откровенных фашистов и приверженцев теорий заговора.

Системные препятствия, стоящие на пути "третьей силы"

В США никогда не было запрета на другие партии – их существуют сотни. Иногда их кандидаты даже набирали много голосов и выступали "спойлерами", как это было на выборах 2000 года, когда кандидат от третьей силы отобрал у Альберта Гора голоса во Флориде, что и принесло победу Джорджу Бушу.

Но через 150 лет, со времен развала партии вигов, ни одна третья сила так и не смогла закрепиться надолго. И на это есть ключевые причины, заложенные в самой системе:

Мажоритарная система без второго тура. Победителем становится тот, кто набрал относительное большинство. Если в округе будет республиканец, "республиканец 2.0" от Маска и демократ, то первые двое просто разделят между собой голоса, например 30% и 20%, а победит демократ с 40%. Это главная причина, почему многие воздерживаются от раскола. Необходимость региональной концентрации. Ты можешь иметь 10% поддержки по всей стране, но получить ноль мест в конгрессе, потому что нигде не сможешь набрать больше кандидатов от основных партий. Чтобы победить, необходима сверхвысокая поддержка на конкретных территориях.

Какие реальные перспективы у Маска

Решительную победу ему одержать не удастся. У него мало времени, он сам довольно токсичной фигурой, и я не уверен, что он сможет набрать качественных кандидатов. Плюс он не может баллотироваться в президенты, потому что родился в Южной Африке.

Но его реальная возможность заключается не в победе, а в влиянии из-за шантажа. Его технологическая стратегия может быть такой :

Он создает партию, которая на выборах гарантированно отбирает у республиканцев 3-5% голосов. Для партийных бонз это катастрофа в любой близкой погоне. Им придется идти в Маску на переговоры, выручая у него неучастие в выборах и поддержку республиканских кандидатов в обмен на определенные политические уступки и бенефиты для его бизнеса.

Здесь он может быть очень сильным игроком. Хотя вполне вероятно, что он не пойдет на такую хитрую игру, а действительно пойдет до конца, пытаясь "наказать" республиканцев.

Что это значит для Украины и демократов

Конечно, я болею за то, чтобы Илон Маск набрал как можно больше голосов, украв их у Республиканской партии. Для Украины это очень выгодно. Нам нужна адекватная американская администрация, а от администрации Трампа чего-то в сознании на дистанции ждать трудно, пока они контролируют конгресс и сенат. Раскол же в состоянии республиканцев усиливает позиции демократов.

Во-первых, им открывается пространство для центровки, пока Трамп и Маск будут соревноваться в радикализме. Во-вторых, даже самые левые представители Демократической партии будут видеть, что их противник стратегически ослабевает, а значит, победа становится реалистичной. Это снижает вероятность раскола уже в лагере.

Я надеюсь, что Маску удастся создать силу, которая будет отбирать голоса у MAGA-трампистов. Возможно, это даже заставит республиканцев начать бороться с радикалами внутри себя и искать вместе с умеренными демократами ответы на сложные вопросы социального неравенства, чрезмерной власти корпораций и как ограничивать власть технофашистов в наши сутки.