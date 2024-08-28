28 августа 1990 — Ирак оккупировал Кувейт (который всегда был к нему дружен) и объявил его своей 19-й провинцией, переименовал столицу Кувейта в Кадиму и образовал новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна.

В этот же день было сформировано новое марионеточное правительство провинции Кувейт под руководством коллаборанта лейтенанта Алаа Хусейна (не родственник), объявившего о "воссоединении" Кувейта с Ираком, мгновенно стал полковником и получил еще и почетную синекуру - должность заместителя премьер-министра Ираке.

С этого момента началось падение диктатуры Саддама, арестованного американскими морскими пехотинцами 23 декабря 2003 года. Заключен по приговору иракского суда 30 декабря 2006 года. Зачем ему было лезть в Кувейт - наверняка сам себе не смог бы точно объяснить. Потому что мог...

Лейтенант-полковник Алаа Хусейн суд Кувейта приговорил к смертной казни за государственную измену. Позже наказание заменили пожизненным заключением, которое тот отбывает до сих пор. Сейчас ему 76 лет. Марионеточное правительство успел поруководить 5 дней.

Нужно ли объяснять, о чем это я?

На фото: два Хуссейна...