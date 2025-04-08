Ожидаются заморозки: какой будет погода в ближайшие дни

Ближайшая ночь будет еще холоднее – ожидаются заморозки до 0-5 градусов!

Днем в среду также холодно, на протяжении 9 апреля +1+6 градусов, в Луганской области +6+9 градусов.

9 апреля местами облачно, местами небольшой снег.

В Киеве в среду без осадков, ночью заморозки 1-3 градуса, днем +1+3 градуса.

10 апреля в Украину придет очередной циклон, станет больше осадков и усилится ветер! Некомфортная погода!

Потепление и наконец прекращение этого безобразия)) – с Вербного воскресенья, уже посередине апреля будет в Украине +12+18 градусов!

Внизу для поддержания и согревания - карта прогноза температуры воздуха на 15 апреля!

Еще немного.