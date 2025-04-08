Очікуються заморозки: якою буде погода в найближчі дні

Найближча ніч буде ще холоднішою - очікуються заморозки до 0-5 градусів!

Вдень у середу також холодно, впродовж 9-го квітня +1+6 градусів, на Луганщині +6+9 градусів.

9-го квітня місцями хмарно, місцями невеликий сніг.

У Києві у середу без істотних опадів, вночі заморозки 1-3 градуси, вдень +1+3 градуси.

10-го квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер! Некомфортна погода!

Потепління і нарешті припинення цього неподобства)) - з Вербної неділі, вже посередині квітня буде в Україні +12+18 градусів!

Внизу для підтримки і зігрівання - карта прогнозу температури повітря на 15-те квітня!

Ще трохи.