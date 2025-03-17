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Война в Украине

Откуда Трамп взял информацию об окружении ВСУ на Курщине, или Как Путин выдал желаемое за действительное

Александр Кочетков

Откуда Трамп взял информацию об окружении ВСУ на Курщине, или Как Путин выдал желаемое за действительное
Откуда Трамп взял информацию об окружении ВСУ на Курщине, или Как Путин выдал желаемое за действительное

Тяжелее всего прогнозировать действия несистемного человека — он в любой момент может сделать что-то непредсказуемое даже для самого себя. А если такой человек еще и считает себя величайшим в мире...

Иллюструю конкретной ситуацией, реконструированной с американских и российских информационных истоков.

На днях широкая рада порадовалась тому, что пути попали в цугцванг: соглашается на прекращение огня — плохо, потому что демонстрирует слабость перед Украиной и США. Не соглашается – вызывает раздражение Д. Трампа, который начинает принуждать его к перемирию. А тут еще нефтяные доходы недоимперии упали до минимума за время войны, поэтому любые действия против российского теневого танкерного флота будут очень болезненными.

А затем представитель Трампа С. Виткофф улетел в Москву, чтобы официально сообщить о результатах украино-американских переговоров в Джидде. И многие обратили внимание, что пути заставили его ждать аудиенции целых восемь часов!

А почему чемоданный фюрерок мог себе такое позволить?

А потому, что ему утерли о фантастических успехах русской армии в Курской области. Как под Сталинградом во время Второй Мировой. Настолько велики, что он принял участие в заседании своего штаба. И там зомби-начальник Генштаба Герасимов отчитался, что трубопроводные россияне наступают настолько быстро, что в районе Суджи есть даже шанс оцепить многочисленные группировки ВСУ.

Конечно, Путин надулся, как лягушка, промариновал Виткоффа в ожидании, а затем в процессе встречи рассказал об "окружении тысяч военнослужащих ВСУ" не как о хотелке, а как о свершившемся факте. Виткофф, естественно, пересказал эту выдумку Трампу.

Тот поверил — разве "партнер Володья" может лгать? А проверить у своих разведслужб, обладающих подлинной спутниковой инфой – нет. Ибо эти разведчики сотрудничали с Д. Байденом, а И. Маск еще не успел их разогнать и откуда-то набрать новых. Трамп поверил настолько, что вроде бы передал путину личную просьбу проявить гуманизм и не убивать украинских бойцов. И тот вроде бы согласился, если они сложат оружие и сдадутся в плен...

На самом деле выход ВСУ из Курской области проходит достаточно организованно. Конечно, не без проблем, потому что тянули до последнего: пришлось оставить часть техники. Небольшие подразделения действительно могли попасть в окружение, но ни о каких многотысячных котлах речь не идет.

Однако вполне возможно, что сейчас Трамп станет публично хвастаться, как он спас ВСУ от уничтожения, как он рассказывает о мифических 350 ярдах военной помощи Украине. А еще требовать от Украины каких-либо уступок как ответ на путинский "гуманизм и стремление к миру"...

Источник:facebook.com

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