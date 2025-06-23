Отели Дубая: топ-10 локаций для отпуска в городе безграничных возможностей

Чуть более 30 лет назад Всемирный торговый центр Дубая был единственным высотным зданием в городе, без конкурентов. Сейчас богатая пустынная крепость является домом для более чем 200 фантастических небоскребов, каждый из которых уникален своей красотой и архитектурным совершенством, включая самое высокое здание в мире — Бурдж Халифа, по-прежнему поражающий своим величием. Среди этого чуда и уникальных городских пейзажей вы найдете лучшие отели Дубая, которые демонстрируют роскошные преимущества и раздвигают границы возможного. На золотых пляжах или даже среди пустынных дюн вы найдете нечто уникальное и особенное в этом городе безграничных возможностей.

Объединенные Арабские Эмираты ежегодно привлекают более 15 миллионов путешественников со всего мира благодаря солнечному климату и рекордным достопримечательностям, таким как самый большой в мире аквапарк или самое высокое здание. Ближний Восток поражает мультикультурными гастрономическими предложениями — от аутентичной уличной еды до ресторанов со звездами Мишлен. Ознакомьтесь с подборкой лучших отелей Дубая, ОАЭ, где каждый найдет подходящий вариант, будь то путешествие с семьей и детьми или поиск уединенного уголка для романтического отпуска.

Atlantis The Royal

Это место легко может претендовать на звание не только самой роскошной гостиницы в Дубае, но и во всем мире, и не зря. Atlantis The Royal расположен на культовом искусственном острове Пальма Джумейра, рядом с известным партнером Atlantis The Palm. Отель состоит из почти 800 номеров, среди которых есть люксы и пентхаусы. Среди удобств, доступных гостям:

17 баров и ресторанов;

свыше 90 бассейнов;

доступ к частному пляжу длиной 1,2 мили.

Этот отель даже имеет собственный саундтрек, созданный Tiësto, а его открытие озарило выступлением Бейонсе. Как только гости переступают порог Royal Atlantis, они оказываются в фантастическом вестибюле, украшенном стенами огня и воды, спроектированными известным архитектором Моше Сафди. Внутренние просторы просто огромны; свет отражается от гладких мраморных полос и огромных аквариумов с тропическими рыбами. Здесь также есть крытые бульвары с роскошными бутиками и многочисленными магазинами. Выше вы найдете больше покоя – интерьер выполнен в минималистическом стиле с нейтральными цветовыми палитрами, чтобы подчеркнуть красоту окружающих пейзажей. Балконы предлагают великолепные виды, а еще больше впечатлений можно получить, забронировав люкс или пентхаус с террасами и стеклянными стенами.

Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort

Пышные сады, эклектичная арабская архитектура и многочисленные семейные активности гармонично сочетаются в этом прекрасном отеле Дубая с 2004 года. После недавней масштабной реконструкции Bab Al Shams, "редкий пустынный курорт", привлекает местных и туристов еще большей яркостью и эмоциями. Теперь любимые бассейны на побережье окружены новыми заведениями питания, включая рестораны на крыше Anwā и Zala, которые предлагают азиатскую кухню и прекрасные закаты. Вы также можете отправиться на экскурсию по пустыне, выбрав один из универсальных внедорожников Land Rover Discovery. Если повезет, во время прогулки по заповеднику Аль-Мармум вы увидите блуждающих газелей и редких аравийских ориксов.

Jumeirah Al Qasr

Инкрустированный золотом и украшенный мрамором, это настоящий дворец в сердце мультикурортного пляжного анклава Джумейра, воплощение роскоши. Jumeirah Al Qasr — сказочное место, где каждый чувствует себя королевским лицом, особенно благодаря высокому уровню сервиса и роскошным апартаментам в разных конфигурациях. Невозможно чувствовать себя иначе, когда вас окружает персонал, который подает вкуснейший мятный чай, или когда вы путешествуете на лодке-абри по каналам курорта.

Комплекс имеет более 50 ресторанов, баров и кафе, а ведущие к ним коридоры украшены колоннами в арабском стиле и решеткой машрабия. Номера Jumeirah Al Qasr с роскошными мраморными ванными и перламутровыми украшениями достойны шейхов. Кроме того, пейзаж с балконов очаровывает: сеть извилистых бассейнов и ярко-зеленые пальмы на фоне впечатляющего горизонта Дубая, с небоскребами, видимыми в туманной дали. Al Qasr – это оазис среди пустыни с королевским гостеприимством и удобствами мирового класса.

Four Seasons Resort Dubai в Jumeirah Beach

Среди топ-15 лучших отелей Дубая – Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach, который предлагает настоящий пляжный отпуск среди шумного города. Элегантный комплекс, расположенный на белом побережье Джумейры, достаточно удален от толпы, чтобы вы могли рассчитывать на приватность и испытывать максимальный релакс.

Откройте Эмираты. Источник: https://www.fourseasons.com/dubaijb/ Откройте Эмираты. Источник: https://www.fourseasons.com/dubaijb/

Как и во многих подобных курортах Ближнего Востока, в украшении Four Seasons Resort Dubai преобладают мрамор, позолота и спокойные пастельные цвета, вдохновленные Персидским заливом и пустыней. Комплекс имеет несколько бассейнов в форме лагун, и гости всегда могут рассчитывать на персонал, который представит освежающий фирменный коктейль или любимые черничные мафины.

Спа-центр сосредоточен на процедурах, разработанных Полином Бургнером, швейцарским специалистом по антивозрастному уходу. Когда проголодаетесь, отправляйтесь в вегетарианский ресторан Folia за свежим детокс-салатом или закажите севиче в Sea Fu. Из лаунджа Mercury на крыше открывается вид на Бурдж Халифа, Бурдж Аль Араб и другие части сияющего города, поэтому это один из лучших способов увидеть Дубай во всем его величии.

25hours Hotel One Central

25hours Hotel One Central — центр креативных людей, молодежи и цифровых кочевников. Этот приятный отель в Дубае наполнен коворкинг-пространствами, красками, печатными машинками; вы даже найдете комнату для записи подкастов, гончарную студию и вестибюль с тысячами разных книг – все для творчества и развития.

Днем общие зоны заполнены художниками, бизнесменами, новыми стартапами, модными экспатами и обитателями Объединенных Арабских Эмиратов в поисках чего-то нового и необычного. Гости отеля могут проводить время у бассейна на крыше, попивая ледяную маргариту или смакуя тако. Стоит побаловать себя массажем всего тела или другими процедурами в The Extra Hour Spa, а после прически в стильной парикмахерской отеля выберите один из пяти ресторанов и баров для романтического ужина. В частности, Tandoor Tina предлагает индийскую кухню, а Monkey Bar – яркие коктейли. Для более непринужденной атмосферы отправляйтесь в традиционный баварский паб Ernst, первое заведение в Дубае, где подают свинину.

Отель располагает более чем 400 номерами и люксами, распределенными на нескольких уровнях. Люксы оформлены в современном игривом стиле с гамаками и отдельными ванными рядом с кроватью, а стены украшены фотографиями местных пейзажей. Кроме того, в номерах есть камеры Polaroid, пленку для которых можно приобрести в вестибюле, чтобы зафиксировать незабываемый отпуск.

One & Only Royal Mirage

One & Only Royal Mirage — популярная гостиница Дубая, которая остается верной своей цели быть идеальной — от свежих цветов в номере до продуманных удобств, таких как охлажденные фрукты у бассейна или услуга чистки очков и т.д. Ваше незабываемое происшествие начинается со звука гонга в мраморном вестибюле, где приветливый и ненавязчивый персонал всегда готов помочь.

Комплекс занимает 65 акров частных ухоженных территорий, включающих роскошный Arabian Court и Residence & Spa. Неудивительно, что гольф-карты являются основным видом транспорта, и гости могут легко добраться до любого из восьми ресторанов с помощью этого средства передвижения. Два ресторана работают под руководством Мауро Колагреко, шеф-повара с тремя звездами Мишлен.

Anantara World Islands Dubai Resort

Среди самых оцененных отелей Дубая - Anantara World Islands Dubai Resort. Этот курорт стал первым на известном искусственном архипелаге World Islands. Его расположение обеспечивает лучшие виды на сияющий горизонт города. Отель предлагает открытую террасу, сад, ресторан, фитнес-центр и прокат оборудования для водных видов спорта. Номера и семейные люксы оснащены просторной ванной комнатой с душем, некоторые из которых имеют собственный бассейн. Завтрак входит в стоимость бронирования.

ME Dubai

Этот уникальный отель по сравнению с известными небоскребами является невысоким зданием, спроектированным инновационной архитектором Захой Хадид, лауреаткой Притцкеровской премии. ME Dubai является частью культовой башни Opus, вдохновленной геометрией природы, и расположен в районе Бурдж Халифа. Благодаря специальной стеклянной конструкции гости этой лучшей гостиницы Дубая имеют впечатление, что находятся на элегантном космическом корабле. Входя в футуристические апартаменты, вы увидите изогнутые стены, которые подчеркиваются мягкими коврами, плавной мебелью и психоделической ванной комнатой.

Кроме интерьерных предметов, специально разработанных Захой Хадид, ME Dubai уделяет большое внимание искусству, регулярно организуя выставки. Этот подход привлекает творческих людей со всего мира, любящих собираться в ресторане Deseo на открытом воздухе, где можно отведать латиноамериканскую кухню и сезонную местную рыбу.

FIVE Palm Jumeirah

Если вы хотите быть в центре событий и присоединиться к безумной вечеринке, отправляйтесь в одну из самых популярных отелей Дубая - FIVE Palm Jumeirah. Это место, где музыка играет ключевую роль. От пляжных вечеринок на закате с мировыми диджеями и горячими ночными клубами до дневных пенистых вечеринок у бассейна — вы можете наслаждаться танцами и развлечениями с утра до ночи в отеле, который никогда не спит.

Роскошь в каждом уголке. Источник: https://palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com/ Роскошь в каждом уголке. Источник: https://palmjumeirah.fivehotelsandresorts.com/

Когда наступает время отдыха, вы можете расслабиться в прекрасных номерах с элегантными барами в стиле ар-деко. Апартаменты располагают частными террасами с видами на море и далекой гипнотической музыкой; однако, как только дверь закрывается, вы погружаетесь в блаженный покой.

Дизайн самого здания заслуживает внимания, ведь оно охватывает часть девственного пляжа, как амфитеатр. FIVE Palm Jumeirah предлагает множество удобств, включая:

шестью открытыми бассейнами, включая детский бассейн и спа на крыше;

заведением Maiden Shanghai, который предлагает самые вкусные диссы;

рестораном Cinque у бассейна с изысканной итальянской кухней;

террасой на крыше;

круглосуточным тренажерным залом;

турецкой баней/хамамом;

услугой парковки;

прокатом лимузинов и других автомобилей.

Варианты размещения включают 470 номеров, в том числе виллу площадью 12 740 квадратных футов с четырьмя спальнями и частным бассейном.

Bulgari Resort Dubai

После Лондона, Пекина, Бали и Милана настал черед Дубая, где открыли пятую гостиницу в коллекции Bulgari Hotels & Resorts. Этот комплекс разработан итальянской архитектурной фирмой Antonio Citterio Patricia Viel с таким же вниманием к деталям, как при создании ювелирных украшений. Отель сочетает сдержанный средиземноморский минимализм с экстравагантностью роскошных номеров. Апартаменты почти полностью обставлены итальянской мебелью.

Bulgari Resort Dubai расположен на частном острове, что гарантирует потрясающие виды на горизонт города, а также позволяет иметь собственную марину и яхт-клуб. Главная изюминка отеля – 25-метровый крытый бассейн с видом на океан и Дубай, а также Vitality Pool, выложенный настоящей золотой мозаикой и мерцающими зелеными плитками.