Отель Kimpton впервые откроется в историческом центре Убуда

IHG Hotels & Resorts планирует открыть свой первый отель Kimpton в Индонезии в начале 2026 года в Убуде. Отель будет расположен вблизи реки WOS, в нескольких минутах ходьбы от дворца Убуда, прямо в сердце внутреннего региона Бали. Этот шаг отражает смещение внимания от прибрежных зон Бали к культурным направлениям в глубине острова, где международные бренды все еще редкость.

Разработанный в партнерстве с PT Mustika Adiperkasa и GHS KK, отель будет иметь 101 номер и предложит путешественникам альтернативу популярным пляжным курортам на юге. Проживание здесь означает возможность сразу погрузиться в оживленные улицы Убуда без необходимости ждать транспорта или планировать долгие объезды. Если вы любите быть там, где бурлит настоящая жизнь, этот отель позволит вам находиться в самом центре событий, не ощущая оторванности от города.

Подписание партнерского соглашения для открытия Kimpton Ubud. Источник: IHG Hotels & Resorts Подписание партнерского соглашения для открытия Kimpton Ubud. Источник: IHG Hotels & Resorts

В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен хребет Кампухан, где можно прогуляться по тихой горной тропе с широкими видами на джунгли. Это спокойный способ начать день до того, как город проснется. Рядом улица Джалан Гоутама предлагает более спокойную атмосферу из кафе, которыми управляют местные жители, небольшими пекарнями и независимыми магазинами, идеальными для путешественников, которые хотят провести время в зонах с низким трафиком, не покидая центр города.

Недалеко от отеля каждые выходные работает фермерский рынок Убуда, где местные раскладывают фрукты, травы и изделия ручной работы на простых столах и ковриках, давая путешественникам представление о повседневной жизни. Чуть южнее расположена деревня Тегес, где путешественники могут посетить открытые мастерские, предлагающие бамбуковые изделия и резьбу по дереву, которые часто производятся прямо перед посетителями местными мастерами, живущими и работающими в этих же просторах.

Главный вход Kimpton Ubud презентован. Источник: IHG Hotels & Resorts Главный вход Kimpton Ubud презентован. Источник: IHG Hotels & Resorts

Kimpton Bali Ubud добавит еще одну часть мозаики новых отелей, которые постепенно заполняют центральные высокогорья Бали. Расположенный в самом центре города, он предлагает путешественникам новый выбор отеля с известным именем наряду с уже существующими меньшими местными заведениями. Открытие способствует более широкому распределению гостиничных проектов по всему острову, дополняя установленные прибрежные районы юга Бали увеличением мощностей в культурном центре острова.