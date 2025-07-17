Отель Anantara Karuizawa Retreat откроется в 2030 году как новая база отдыха из Токио.

Расположенный в лесистых высокогорьях Нагано, Каруидзава готовится принять новую гостиницу Anantara Karuizawa Retreat, которая планирует открыть свои двери в 2030 году. Отель будет насчитывать 51 люкс и виллу на лесистом участке с видами на гору Асама. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от железнодорожной станции Каруидзавы, откуда курсируют скоростные поезда, отель обеспечивает прямую связь с Токио и соседними городами, что делает его идеальной отправной точкой для тех, кто стремится провести время среди деревьев и свежего воздуха.

Это первый объект Anantara в Японии, отражающий тенденцию к расширению туристических возможностей за пределами крупных городских центров страны. Каруидзава давно славится своим более прохладным климатом, открытыми ландшафтами и спокойным ритмом жизни. С ростом числа посетителей, ищущих тихие направления, появление новой гостиницы поддерживает тенденцию к более доступному региональному туризму без необходимости длительных поездок.

Партнеры отеля объявили официальные планы запуска. Источник: Minor Hotels Партнеры отеля объявили официальные планы запуска. Источник: Minor Hotels

За несколько минут ходьбы от будущего отеля гости могут добраться до пруда Кумоба, тихой зоны, окруженной деревьями и пешеходными тропами, популярной благодаря сезонным листьям и видам с отражениями. Рядом также расположен теннисный клуб Кюкаруидзава, один из старейших кортов в регионе, который до сих пор используется и расположен в зеленой зоне, где путешественники могут наблюдать за игрой или сыграть в теплое время года.

Короткая прогулка от центра города приведет к террасе Харунир, где деревянная дорожка тянется вдоль реки, пролегая через вязы и минуя ряд уютных кафе и местных магазинов, спрятанных среди зелени. Еще один вариант – Каруидзава Талиесин, просторный парк у озера Шиодзава с открытыми лужайками, пешеходными зонами и прокатом педальных лодок, который используется местными жителями и посетителями для спокойного отдыха без экскурсий или фиксированных расписаний.

Тихие лесные дороги вблизи места расположения отеля. Источник: unsplash Тихие лесные дороги вблизи места расположения отеля. Источник: unsplash

Появление Anantara Karuizawa Retreat добавляет путешественникам еще одно место жительства в городе, где уикенд-поездки и время, проведенное на природе, уже стали частью повседневной жизни. Благодаря железнодорожному сообщению, пешеходной доступности достопримечательностей и отсутствию потребности в сложной планировке, Каруидзава продолжает привлекать ищущих простоты, комфорта и свежего горного воздуха в пределах досягаемости от города. Это место, где можно замедлить темп, не ощущая себя оторванным от мира.