Остановки по всему миру, где можно переночевать бесплатно. Бартер или программы для художников и писателей

Бесплатное проживание по всему миру – это не фейк или вымысел. Вы можете путешествовать, вычеркивая из списка расходов сумму за ночлег. Это не приюты для бездомных, а просторы, где вас могут принять за бартер, по программе или по любви к человечеству. Если вы художник, вам повезло вдвойне, ведь тренд открытия бесплатных остановок по всему миру пошел в сторону людей искусства и вы найдете множество возможностей посетить определенную страну, не платя за ночлег. Ознакомьтесь с нашими 10 предложениями мест по всему миру, где можно остановиться бесплатно, чтобы иметь такой арсенал в чемодане путешественника.

1. UXUA Casa Spa Hotel

Местонахождение: Транкозо, Бразилия.

Пляжный отдых в Бразилии для талантливых мастеров. Источник: @uxua Пляжный отдых в Бразилии для талантливых мастеров. Источник: @uxua

Многие постройки и здания в гостиничном комплексе датируются 16 веком. Это отнюдь не значит, что вам предлагают старый сарай. Отель с современными интерьерами и дизайном номеров достаточно популярен и известен в Транкозо. Одной из узнаваемых особенностей стали работы многих художников, которые отель принимает с благодарностью, предоставляя мастерам в ответ изысканное проживание.

Вы можете остановиться в отеле бесплатно на период от двух недель до месяца по программе "Художник в доме". В обмен отель просит создать произведение искусства из предоставленных материалов, которое будет служить вашей оплатой за комфортное проживание на побережье бразильской Басии.

UXUA Casa Spa Hotel имеет потрясающее расположение, что позволяет наслаждаться красотой пляжей и зеленой Бразилии.

2. Vagabond Club

Местонахождение: Сингапур.

Здесь рождается муза и создаются шедевры. Источник: https://www.hotelvagabondsingapore.com/ Здесь рождается муза и создаются шедевры. Источник: https://www.hotelvagabondsingapore.com/

Также достаточно обольстительное предложение для людей искусства. Vagabond Club поддерживает творческие личности. Он приветствует не только художников, но и музыкантов, писателей, поэтов, фокусников и т.д.

Вы можете стать гостем от выходных до двух недель, если заинтересуйте отель своим творчеством. Проживание в номерах достаточно комфортно и уютно. Отель является одним из лучших бутик-отелей Сингапура, поэтому обмен будет равноценным. Вы можете предложить гостинице любое сотрудничество – от картины до концерта. Приложение приостановлено, но вы всегда можете получить актуальную информацию на вебсайте.

3. Les Refuges Périurbains

Местонахождение: Бордо, Франция.

Пригородные приюты во Франции. Источник: https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/ Пригородные приюты во Франции. Источник: https://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/

Деревянные укрытия в форме совы расположены в окрестностях региона и действуют по программе Les Refuges Périurbains только на одну ночь. Но этого может быть достаточно, если вы хотите увидеть живописные природные сокровища Бордо, не тратя денег на жилье.

Поскольку номера не оборудованы водой, электричеством и отоплением, они подходят для очень подлинных путешественников с марта по октябрь. Подайте заявку за месяц и ждите ответа, чтобы забронировать дату путешествия.

Бытовые удобства расположены неподалеку от жилья, а также поблизости есть магазины и транспорт, что удобно для передвижения. Хотя проживание бесплатно, во время бронирования нужно указать кредитную карту, но не волнуйтесь – плата взимается только в случае повреждений.

Les Refuges Périurbains также имеют укрытия, которые могут вместить до 8 человек, например Lac de la Blanche в Амбарез-е-Лаграве.

4. Shakespeare and Company

Местонахождение: Париж, Франция.

Составьте план отпуска в Париже самостоятельно. Источник: https://www.shakespeareandcompany.com/ Составьте план отпуска в Париже самостоятельно. Источник: https://www.shakespeareandcompany.com/

Если вы писатель, вам повезло. Посетить Париж с бесплатным проживанием – это отличная возможность, которую предоставляет исторический книжный магазин.

Укрытия расположены прямо среди книжных полок и олицетворяют определенную романтику письма. Есть вариант размещения в верхней книжной комнате, где, кажется, книги вместо полок. Здесь могут разместиться несколько человек одновременно. В обмен магазин просит только вашу автобиографию, написанную на одном листе.

Программа, за которой вы могли остановиться бесплатно, называется "Tumbleweed" и уже имеет более 30 000 автобиографий в своем архиве, поэтому это популярное место для остановки в Париже.

Узнайте больше о программе на сайте исторического магазина, чтобы спланировать поездку в романтический город без оплаты за проживание.

5. Swatch Art Peace Hotel

Местонахождение: Шанхай, Китай.

Работайте и отдыхайте комфортно, делясь навыками. Источник: https://www.swatch-art-peace-hotel.com/ Работайте и отдыхайте комфортно, делясь навыками. Источник: https://www.swatch-art-peace-hotel.com/

Стать резидентом отеля в Китае бесплатно возможно, только будучи художником или создателем и подав заявку на вебсайте.

Период резиденции может длиться от трех до шести месяцев, соблазнительно, не правда ли? За столь длительный период вы можете спокойно исследовать Шанхай, общаться с другими художниками по программе, строя сотрудничество и дружбу. Вас разместят в квартире бесплатно, а завтрак включен в ваше пребывание.

Получите возможность творить в покое, не беспокоясь о студии, и путешествовать, не переживая за жилье.

Подать заявку могут танцоры, писатели, режиссеры, фотографы, музыканты или лица, желающие презентовать свое творчество отеля.

6. Barter Week в Италии

Местонахождение: Италия.

Открывая дверь, не забудьте посмотреть, кто там. Источник: Ashley Fontana/Pexels Photographer Открывая дверь, не забудьте посмотреть, кто там. Источник: Ashley Fontana/Pexels Photographer

Уникальная возможность посетить Италию появляется в середине ноября, когда объявляется Неделя бартера.

Кем бы вы ни были, вы можете найти потребность в ваших услугах в обмен на бесплатное проживание. Вы можете обменять не только свою профессию, но и еду, игрушки, мебель – что угодно, что найдете в списке на вебсайте. Это отличная возможность для тревел-блоггеров получить бесплатное проживание в Италии в обмен на рекламу. Все от рабочих до мастеров могут попробовать удачу и договориться о бесплатном проживании в Италии на короткий период.

Не пропустите в этом году неделю бартера в Италии, в прошлом году он пришелся на 13-19 ноября. Кстати, Италия – не единственная страна, имеющая период бартера.

7. Klondike National Historical Park

Местонахождение: Аляска, США.

Пейзажи Аляски, тропа Чилкут. Источник: https://www.facebook.com/7ways.com.ua Пейзажи Аляски, тропа Чилкут. Источник: https://www.facebook.com/7ways.com.ua

Аляска может стать открытием активного и пейзажного отдыха. Программа для посетителей парков и заповедников Аляски позволяет путешествовать без расходов на проживание и ночлег. На сегодняшний день NPS открыла более 50 программ проживания по всей стране, и они доступны людям с разными 배경ами и дисциплинами. На примере Национального исторического парка Клондайк мы можем рассмотреть одну из программ, направленных на художников. Вы получаете возможность отправиться в двухнедельный поход по тропе Чилкут, проводя по 2–3 дня в каждом кемпинге. Ваши обязанности будут включать презентации в кемпингах, где вы будете делиться своими впечатлениями и опытом. Создавайте свои шедевры прямо во время похода – на пути будет множество вдохновляющих локаций.

Подать заявку можно на веб-сайте Yukon Arts Center. Помните, только два международных участника могут получить место в программе, так что раньше вы предоставите все необходимое, тем лучше ваши шансы на успех.

8. Carlton Arms Hotel

Местонахождение: Нью-Йорк, США.

Метрополис приглашает художников творить в его стенах. Источник: http://carltonarms.com/ Метрополис приглашает художников творить в его стенах. Источник: http://carltonarms.com/

О да, город мечты разработал вариант бесплатного жилья для творческих людей. Точнее, арт-резиденция действует с конца 80-х, но сегодня приобрела яркую цветовую палитру и возможности.

Коридоры Carlton Arms украшены картинами и арт-объектами благодаря талантливым создателям, получившим возможность бесплатного проживания в Нью-Йорке.

Получив номер, вы получите все необходимые материалы для творчества. Свободное время можно провести как на исследовании города, так и на творческих встречах в отеле, где рождаются общие проекты и гениальные идеи. Не упустите шанс разместить свою картину рядом со многими известными именами в коридорах отеля и обменять проживание в Нью-Йорке.

9. Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Местонахождение: Мичиган, США.

Вдоль вершины Слипинг Беар Пойнт в Мичигане. Источник: https://www.nps.gov/ Вдоль вершины Слипинг Беар Пойнт в Мичигане. Источник: https://www.nps.gov/

Хотите локацию для творческого вдохновения и потрясающего отдыха на берегу озера в Мичигане? Художники, фотографы и писатели могут воспользоваться этой возможностью. Ваш творческий отпуск может длиться до трех недель в окружении идеалистической природной картины.

Ваш отпуск будет наполнен творческими посиделками, вдохновенной работой и серией воркшопов, которые вас попросят провести в течение последней недели пребывания.

Проживание в лоджах и палаточных кемпингах, условия достаточно базовые, но удобные.

Узнайте, активна ли программа для художников Sleeping Bear Dunes National Lakeshore в этом году, и поспешите подать заявку.

10. Eckville Shelter

Местонахождение: Аппалачская тропа, Пенсильвания, США.

Окружен дикой и живописной природой Пенсильвании. Источник: https://appalachiantrail.org/ Окружен дикой и живописной природой Пенсильвании. Источник: https://appalachiantrail.org/

Аппалачская тропа имеет длину 2190 миль. Будьте тем счастливчиком, который проведет свой отпуск среди 250 вариантов бесплатных или почти бесплатных остановок на этой живописной панорамной дороге.

Вам нужно заранее спланировать маршрут и организовать остановки, поскольку большинство бронирований действует по принципу "первый пришел – первый получил". Хотя многие бесплатные остановки расположены на расстоянии 8 миль друг от друга, другие могут быть аж за 30 миль. В некоторых местах может потребоваться регистрация или оплата сбора. Вы всегда можете найти помощь онлайн и проконсультироваться с профессиональными путешественниками или смотрителями кемпингов. Ваша бесплатная остановка может быть как деревянным домиком, так и отдельной палаткой.

11. 25 Horses Hotel

Местонахождение: Цюрих, Швейцария.

Пора разбирать амбар. Источник: https://www.25hours-hotels.com/ Пора разбирать амбар. Источник: https://www.25hours-hotels.com/

Новая форма бартера за бесплатное пребывание – это антиквариат. На территории отеля 25 Horses Hotel в Цюрихе есть ломбард, где вы можете предложить любой антикварный предмет – от ювелирных изделий до мебели – в обмен на комфортное пребывание в отеле. Сама гостиница наполнена множеством причудливых предметов и вещей, на которые стоит посмотреть повнимательнее.

Вы можете заполнить онлайн-заявку, чтобы описать свое предложение и получить ответ.

12. Alpine Club of Alaska

Местонахождение: Аляска, США.

Суровая земля готова тепло принять храбрецов. Источник: https://www.mtnclubak.org/ Суровая земля готова тепло принять храбрецов. Источник: https://www.mtnclubak.org/

Куда бы ни отправлялись упорные путешественники, чтобы увидеть мир, Аляска есть в списке желаний многих.

Альпийский клуб Аляски предлагает 7 совершенно бесплатных хижин для вас и вашей группы, чтобы остановиться для отдыха и восстановления сил. Укрытия, расположенные в горах Чугач и Толкитная, имеют разную высоту, чтобы вы имели возможность отдохнуть на каждом этапе восхождения.

Одна из примечательных хижин – Mint Hut. Она может вместить до 8 человек, а панорамный вид на реку Литтл Сусситна придает эксклюзивность вашей бесплатной остановке.

Узнайте условия членства, чтобы воспользоваться предложениями бесплатного проживания на Аляске.