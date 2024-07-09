Ось Зла укрепляется: об объятиях Путина с премьером Индии

Премьер Индии обнимался с Путиным в России. Зеленский назвал это "огромным разочарованием". Разочаровываются те, кто ранее был очарован. Вчера я написал: индийский дикарь едет обедать с людоедом. Чего вы ожидали? Что Моди откажется от возможности вытянуть из слабеющей России ещё несколько клочьев отваливающейся шерсти?

Мы имеем дело с укрепляющейся Осью Зла, и в эту Ось входит отнюдь не только всем известная омерзительная четвёрка. Более того, по мере демонстрации всё большей слабости Вашингтоном и европейскими столицами к Оси Зла будет подключаться всё больше так называемых "нейтральных" каннибалов, так что в один прекрасный день Запад проснётся в мире, где просто не останется тех, кто опасается хоть какой-то ответственности за свои преступления.

Слабость американской администрации видна всем даже по ситуации в Красном море. Тот же Моди знает, как США лебезят перед ним в условиях китайской угрозы, а кровь детей из Охматдета легко отстирывается в стиральной машинке – так почему бы не обнять Путина?