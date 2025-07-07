ОПЕК+ увеличивает добычу: что это значит для Украины и России?

ОПЕК принял решение с 1 августа поднять предел добычи нефти на 548 тыс. баррелей в день. Это решение является частью серии повышений, направленных на компенсацию предыдущих сокращений. Рассмотрим, какие факторы повлияли на этот шаг и какие последствия он будет иметь для глобальной экономики, Украины и возможности России вести войну.

Почему ОПЕК увеличивает добычу?

Ключевые страны-экспортеры поддержали это решение, несмотря на риск снижения цен на нефть. Главными причинами стали:

Бюджетные дефициты. Многие нефтяные страны, включая Саудовскую Аравию, сталкиваются с дефицитом бюджета. К примеру, для сбалансирования бюджета Саудовской Аравии нужна цена нефти около $90 за баррель. Поскольку после скорейшего завершения ирано-израильского конфликта такая цена стала недостижимой, страна пытается компенсировать потери за счет увеличения объемов продаж. Конкуренция со сланцевой нефтью. Традиционные производители, как Саудовская Аравия, стремятся снизить цены, чтобы в долгосрочной перспективе выиграть борьбу с американскими и канадскими компаниями, добывающими более дорогую сланцевую нефть. Если цена опустится до 60-63 долларов за баррель, разработка многих сланцевых месторождений станет нерентабельной, что заставит конкурентов сократить бурение и освободить долю рынка.

Снижение цен выгодно для крупных импортеров, таких как Европа, Китай, Япония и Корея. Для США ситуация неоднозначна: с одной стороны, низкие цены на бензин положительно влияют на рейтинги властей, а с другой – наносят ущерб американским нефтедобывающим компаниям, которые не всегда вписываются в существующую себестоимость добычи по низким ценам.

Влияние на Россию: три ключевых фактора

Увеличение квот на добычу влияет на Россию сразу в трех направлениях, что крайне позитивно для Украины.

Снижение цен. Российская нефть сорта Urals торгуется с дисконтом в $11-13 до Brent. Падение цен на Brent ниже $68 за баррель будет толкать Urals значительно ниже санкционного потолка ($60), приближая его к $45-50. Это открывает путь к дискуссии о снижении ценового потолка до $45, продвигаемых ЕС и Великобританией. Ужесточение контроля. Увеличение предложения нефти на рынке снижает риск ее дефицита. Это делает возможным усиление контроля за российским "теневым флотом" и более эффективное ограничение цен. Бюджетные проблемы. Российский бюджет уже находится в состоянии разрыва: доходы снизились, а военные расходы продолжают расти. Падение нефтяных доходов только усугубит эти проблемы. Осень и зима обещают быть трудным периодом для нефтегазового сектора и экономики РФ в целом.

Кроме того, для России становится практически невозможным ни новое бурение, ни серьезное расширение объемов экспорта.

Риск дестабилизации внутри ОПЕК

Политика ограничения добычи может выйти из-под контроля. Снижение цен побуждает некоторые страны к сепаратному увеличению добычи, чтобы компенсировать потери доходов. Это классическая "дилемма заключенного": хотя всем выгодно сдерживать добычу для поддержки цен, у каждого отдельного игрока есть соблазн увеличить свою долю.

Нигерия и Казахстан уже нарушали квоты, а Ангола вообще вышла из ОПЕК, чтобы самостоятельно регулировать объемы. Страны, торгующие дисконтированной нефтью, например Иран, также будут наращивать экспорт, который будет дополнительно давить на цены. Решение ОПЕК имеет для Украины исключительно положительные последствия.

Продолжение давления на Россию и сохранение возможностей расширения этого давления. Уменьшение нефтяных доходов ограничивает способность противника финансировать войну. Если союзники отважатся снизить ценовой потолок, российская экономика ускорит свой неотвратимый путь в бездну.

Глобальное антиинфляционное действие. Снижение цен на нефть будет сдерживать инфляцию в США и Европе, что расширит возможности и снизит риски для оказания помощи Украине.

В то же время следует ожидать, что Россия постарается дестабилизировать нефтяные рынки и регионы добычи, чтобы спровоцировать рост цен. Однако общий тренд пока благоприятный.