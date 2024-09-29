Президент их "Федерации лыжных гонок" Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка, с улыбкой публично издала, по ее мнению, наиболее эффективный и быстрый рецепт, как вернуть Россию к участию во всех спортивных соревнованиях мира и в Олимпиадах: долбить "серьезной бомбой" в центр Лондона .

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"Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу бросили в центр Лондона - уж бы все закончилось и нас бы уже везде пустили".

Это не только к теме "спорт вне политики и тем более вне войны". В это надо тыкать носом всех политиков и спортивных чиновников мира, которые не удовлетворены "кенселлингом" российских команд и спортсменов и считают это чрезмерными санкциями.

Четко донести до каждого: для россиян единственный привычный способ достижения целей – массовые убийства. Чтобы получать медали, они уверены, что нужно убить вас всех, ваши семьи, ваших соседей. А потом спокойно выйти на старт и увешаться наградами под гимн России. Они действительно не видят здесь ничего такого неправильного или ужасного. Ну, убили сотни тысяч человек. Да зато получили то, что хотели!