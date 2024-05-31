Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото)

В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по району плотной жилой застройки в Харькове. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Олег Синегубов, руководитель военной администрации Харьковской области, информирует, что в результате вражеских действий была применена стратегия повторного удара. Это произошло в момент, когда на месте происшествия уже работали экстренные службы.

Согласно полученной информации, оккупанты выпустили ракеты типа С-300 по Новобаварскому району города Харькова, целясь исключительно по объектам гражданской инфраструктуры.

Согласно сообщению Национальной полиции, вражеский обстрел жилой зоны произошел около полуночи, что привело к разрушению жилого дома и гибели двух человек, личности которых устанавливаются. Четвертый и пятый этажи здания были полностью разрушены, существует вероятность того, что под обломками могут находиться люди.

Другой снаряд попал в территорию промышленного объекта, в результате чего погиб охранник, 1959 г.р. Также было повреждено помещение предприятия.

Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Телеграмм/Терехов Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Телеграмм/Терехов

Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Нацполиция Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Нацполиция

Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Нацполиция Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Харькове: три человека погибли, много раненых (фото). Источник: Нацполиция

Напомним, 30 мая РФ совершила комбинированную атаку по Украине, под ударом находились Староконстантинов и Харьков.

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