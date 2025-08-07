Очередное Трамп-шоу вокруг переговоров

Что касается хаоса и неопределенности вокруг любого события, то Белый Дом Д. Трампа умеет это действительно самое лучшее в мире.

"Мы серьезно продвинулись вперед, но прорывов нет". "Встреча Трампа и Путина возможна на следующей неделе, но для этого надо упорно работать еще недели". "Россия не выдвинула новых подходов, но сейчас мы лучше понимаем ее позицию". Эти и подобные взаимоисключающие цитаты американских чиновников способны запутать не только политологов, а даже и психиатров.

То есть, как я и прогнозировал, ничего конструктивного С. Виткофф из Москвы не привез. Хотя Трамп, как всегда, в восторге. На время. Хотя вторичных санкций не исключает, и это несомненный позитив.

Единственное, что можно считать шагом вперед – это желание путина встретиться с Трампом. И если они на двоих договорятся, тогда Путин готов на приобщение к общению В. Зеленского. Но без европейских лидеров, которые усилили бы позицию Украины.

А о чем должны договориться Трамп и Путин? Но о том же, что и раньше: Украина фактически должна признать Крым, Донецкую и Луганскую области российскими плюс отказаться от намерений освобождать силой оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Россия же признает оккупированными Украиной (!) те части Херсонской и Запорожской областей, которые она захватить не способна, и тоже не будет пытаться сделать это силой.

Ну и еще то, что несколько улучшит восприятие такого "справедливого мира": восстановление судоходства по Днепру, восстановление Каховского водохранилища с обязательной подачей воды в Крым. А также использование ЗАЭС для энергообеспечения оккупированных территорий.

То есть Россия не будет менять собственную конституцию, куда она нагло вписала украинские территории как свои. А вот Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы вычеркнуть из нее намерение вступить в НАТО.

Это намерение абсолютно декларативно, никакое полумертвое НАТО нам не светит и не нужно, перспектива за новыми оборонными союзами. Но попытка президента Зеленского поменять Конституцию Украины именно сейчас и именно так неизбежно приведет к очередному падению его рейтинга еще процентов на 10 по меньшей мере. И он перестанет быть фаворитом будущей президентской гонки.

Не хотел бы быть президентским советником во время обсуждения этой коллизии. Но все в офисе президента – кузнецы своего счастья. И несчастье тоже.

Война продолжается. И становится еще более жестокой, хотя это трудно представить. К сожалению, своими заигрываниями вокруг встречи с Трампом Путин получил время на то, чтобы его орки прорвали фронт. Во что диктатор верит с последней надеждой смертельно больного (он давно и неизлечимо болен старостью).

Но с Виткоффом пути договориться может. А вот из ВСУ точно не получится.