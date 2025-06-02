Очень нежная творожная запеканка

Нежное, слегка сладкое и совершенно волшебное блюдо, которое хочется есть ложкой прямо из формы.

Ингредиенты:

• Тонкая лапша — 100 г

• Творог - 350 г

• Сметана – 2 ст.

• Сахар – 3 ст.

• Изюм — 50 г

• Яйцо — 1 шт

Способ приготовления:

1. В глубокой миске перебить блендером творог, сметану, сахар и яйцо в однородную текстуру.

2. Добавить изюм и перемешать.

3. Отварить лапшу до готовности, добавить в творожную массу и снова перемешать.

4. Вылить смесь в форму и запекать при 170 С примерно 25–30 минут.

5. Подавать холодной – и наслаждаться!

Вкус получился очень сбалансированный — нежный, сладкий, с приятной текстурой благодаря пасте