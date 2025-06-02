Очень нежная творожная запеканка
Нежное, слегка сладкое и совершенно волшебное блюдо, которое хочется есть ложкой прямо из формы.
Ингредиенты:
• Тонкая лапша — 100 г
• Творог - 350 г
• Сметана – 2 ст.
• Сахар – 3 ст.
• Изюм — 50 г
• Яйцо — 1 шт
Способ приготовления:
1. В глубокой миске перебить блендером творог, сметану, сахар и яйцо в однородную текстуру.
2. Добавить изюм и перемешать.
3. Отварить лапшу до готовности, добавить в творожную массу и снова перемешать.
4. Вылить смесь в форму и запекать при 170 С примерно 25–30 минут.
5. Подавать холодной – и наслаждаться!
Вкус получился очень сбалансированный — нежный, сладкий, с приятной текстурой благодаря пасте