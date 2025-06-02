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Дуже ніжна сирна запіканка

Ектор Хіменес-БравоЕктор Хіменес-Браво

Дуже ніжна сирна запіканка
Дуже ніжна сирна запіканка

Ніжна, злегка солодка й абсолютно чарівна страва, яку хочеться їсти ложкою прямо з форми.

 Інгредієнти:

• Тонка локшина— 100 г

• Творог — 350 г

• Сметана — 2 ст. л

• Цукор — 3 ст. л

• Родзинки — 50 г

• Яйце — 1 шт

 Спосіб приготування:

1. У глибокій мисці перебити блендером творог, сметану, цукор і яйце до однорідної текстури.

2. Додати родзинки і перемішати.

3. Відварити локшину до готовності, додати до сирної маси та знову перемішати.

4. Вилити суміш у форму й запікати при 170°C приблизно 25–30 хвилин.

5. Подавати холодною — і насолоджуватись!

Смак вийшов дуже збалансований — ніжний, трохи солодкий, з приємною текстурою завдяки пасті

Джерело:instagram.com

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