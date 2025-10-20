Об обмене территориями: что будет делать в таком случае Трамп

Вновь вынырнул путинский разводняк, будто недоимперия готова обменять оккупированные ею части Херсонской и Запорожской области на ту часть Донбасса, которую она не может захватить более 10 лет. И Д. Трамп, конечно, эту идею поддерживает, потому что это его любимый "deal".

А "опять", потому что подобный пункт присутствовал в "стамбульских договоренностях", которые от Украины вроде бы подписал Д. Арахамия.

Соглашаться на такой обмен нельзя, даже с учетом того, что с прагматичной точки зрения приазовские территории Украины более ценны, чем полуразрушенный Донбасс. И хорошо, что наше руководство это понимает. По крайней мере, пока подчеркивает это публично.

Дело в том, что Украина, как потенциальный член ЕС, договоренности о выходе из Донбасса будет выполнять. А россия, руководствуясь своим византийством", из Приазовья выходить не станет. Сначала будет имитировать уход, потом, уже захватив Донбасс, что-нибудь придумает. Например, российская госдума, конечно, с подачи путинской АП примет постановление о невозможности выхода из Херсонской и Запорожской областей, потому что они вписаны в их конституцию. И пути начнет разводить руками перед Трампом — а что я могу сделать, в США Сенат тоже принимаю какие-то решения, и приходится их выполнять...

А могут в качестве причины заявить о недостаточном уважении Украины к русскому языку и русской церкви. И все что угодно могут придумать!

Что будет делать в таком случае Трамп — понятно: заявит, что он устал от Украины и России, которые не хотят договариваться. И поэтому он сосредотачивается на более важных войнах, в частности, на войне АП Трампа с набирающими обороты американскими СМИ.

А вот что делать Украине в таком случае? Возвращать с боем мирно преданные укрепленные города Донбасса? Вряд ли это будет возможно. А полностью увлеченный россией Донбасс станет отличным плацдармом для продления ее агрессии за год-два.