О ''выборе Кремлем целей для удара ''Орешником''

Враждебная пропаганда действует. У нашего населения сложилось ложное представление о тактической баллистической "Орешнике", которая сейчас на стадии испытаний, как о чем-то более угрожающем и разрушительном, чем то, чем Украину атакуют сейчас.

Поэтому прокомментирую слухи о якобы "выборе Кремлем целей для удара "Орешником".

Во-первых, "Орешник" имеет раздельные боевые части, поэтому по каким-то конкретным целям он бить не может в принципе. Разве что по районам большого города, Киева, например. И это уже выдает цель авторов "новости": испугать украинцев, чтобы немного компенсировать тот страх, который сейчас царит в Москве.

Во-вторых, скорости примерно 10 махов, которую имели боеголовки "Орешника" при ударе по "Южмашу", недостаточно для создания эффекта "кинетического оружия". Разрушения будут примерно такими, как при применении обычной баллистики. Поэтому проще ударить "Искандером" - и надежнее, и точнее.

В-третьих, действительно, "Орешник" почти невозможно перехватить имеющимися у нас средствами ПВО. Но ведь его применение разрушит очень выгодный для Кремля миф об этой ракете как супероружии. При ударе по "Южмашу" сложились благоприятные условия — была плотная облачность. Поэтому на видеокамерах наблюдения мы увидели, как с низкого неба выныривают какие-то объекты в раскаленном ореоле и стремительно падают на землю. Ужас, потому что раньше никто такого не видел (кроме тех, кто наблюдал испытания боевых ракет на полигонах). Если ударить еще раз, такого впечатляющего медийного эффекта уже не будет. И мифа о супероружии тоже.

В-пятых, все эти мои аналитические соображения имеют смысл только в том случае, если этот "Орешник" улетит. А вот с этим у агрессора проблемы. Они пытались несколько раз повторить удар, даже закрывали небо над полигоном, но что-то пошло не по плану.

Если подытожить, то вероятность такого удара невелика. Но если отстроится, то возможны разрушения и жертвы, подобные тем, что Украина уже унесла предыдущие ракетные удары со стороны недоимперии. Но ничего апокалиптического, похожего на использование ЯЗ, как намекал кремлевский фюрерок, не произойдет.

Однако реальный ужас уже назревает в Москве. В яростном нападении победобессия там выключают Интернет, спутниковую геолокацию, закрывают торговые и другие заведения в центры столицы. Путин дрожит за свою шкурку настолько, что в Москву стянули кучу ПВО из европейской части России. Если от нас полетят какие-то дроны, или россиянам покажется, что летят, они начнут их сбивать. В результате их ПВО, в которую входят пушечные комплексы на высоких постройках, разрушит в Москве столько, что нам и не мечталось.

Во время пребывания в Москве Си Цзиньпиня, Украина по ней бить не будет. Но по другим городам или по Москве в другие дать это делать нужно.