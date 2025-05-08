Про ''вибір Кремлем цілей для удару ''Орєшником''

Ворожа пропаганда діє. У нашого населення таки склалося хибне уявлення про тактичну балістичну "Орешник", яка зараз на стадії випробувань, як про щось більш загрозливе і руйнівне, ніж те, чим Україну атакують зараз.

Тому прокоментую чутки про начебто "вибір Кремлем цілей для удару "Орєшником".

По-перше, "Орєшник" має роздільні бойові частини, тому по якихось конкретних цілях він бити не може у принципі. Хіба що по районах великого міста, Києва, наприклад. І це вже видає мету авторів "новини": налякати українців, щоб трохи компенсувати той переляк, який зараз панує у Москві.

По-друге, швидкості приблизно 10 махів, яку мали боєголовки "Орєшника" при ударі по "Південмашу", недостатньо для створення ефекту "кінетичної зброї". Руйнування будуть приблизно такими, як при застосуванні звичайної балістики. Тому простіше ударити "Іскандером" — і надійніше, і точніше.

По-трете, дійсно, "Орєшник" майже неможливо перехопити наявними у нас засобами ППО. Але ж його застосування зруйнує дуже вигідний для Кремля міф про цю ракету як суперзброю. Під час удару по "Південмашу" склалися сприятливі умови — були щільна хмарність. Тому на відеокамерах спостереження ми побачили, як з низького неба виринають якісь об’єкти у розпеченому ореолі і стрімко падають на землю. Жах, бо раніш ніхто такого не бачив (окрім тих, хто спостерігав випробуванні бойових ракет на полігонах). Якщо вдарити ще раз, то такого вражаючого медійного ефекту вже не буде. І міфу про суперзброю теж.

По-п’яте, всі ці мої аналітичні міркування мають сенс лише у випадку, якщо цей "Орєшник" полетить. А ось з цим в агресора проблеми. Бо вони намагалися декілька разів повторити удар, навіть закривали небо над полігоном, але щось пішло не за планом.

Якщо підсумувати, то вірогідність такого удару невелика. Але якщо відбудується, то можливі руйнування і жертви, подібні тим, що України вже понесла від попередніх ракетних ударів з боку недоімперії. Але нічого апокаліптичного, схожого на використання ЯЗ, як натякав кремлівський фюрерок, не станеться.

Проте реальне жахіття вже назріває у Москві. У шаленому нападі победобєсія там вимикають Інтернет, супутникову геолокацію, закривають торгівельні та інші заклади у центри столиці. Путін тремтить за свою шкірку настільки, що до Москви стягли купу ППО з європейської частини рф. Якщо від нас полетять якісь дрони, чи росіянам здасться, що летять, вони почнуть їх збивати. В результаті їхня ППО, до якої входять гарматні комплекси на високих будівлях, зруйнує у Москві стільки, що нам і не мріялося.

Під час перебування у Москві Сі Цзіньпіня Україна по ній бити не буде. Але по інших містах або по Москві в інші дати це робити необхідно.