О втором сроке Зеленского и истерики в соцсетях

Реально, волал утром из этого.

Во-первых, кто наделил каких-то людей правом решать за других или идти им куда-то баллотироваться?

Во-вторых, потому что шансы Зеленского победить на выборах достаточно неочевидны. Мягко говоря.

У Зеленского есть два сценария, когда он переберется на второй срок.

Первый. Война завершилась тем, что можно назвать победой тотальной или приемлемой: границы 1991, Украина в НАТО, западные армии на линии разграничения. Тогда на эйфории и в определенном моменте сатисфакции, если выборы пройдут быстро после окончания войны, Зеленский может победить. Но и это не очевидно.

Второй. На выборы не идет никто новый и Зеленский соперничает (глобально) с трио Порошенко – Тимошенко – Бойко. Потому что победить Залужного, что Буданова, что (допустим) Федорова действующему президенту будет крайне трудно.

Кстати, именно в ожидании такого сценария некоторые сегменты нашей оппозиции так беспощадно воюют с Зеленским именно сейчас, даже если это вредит стране. Они пытаются накачать его антирейтинг любой ценой, потому что вдруг им повезет в соревновании антирейтинга победить действующего президента.

Я слабо верю, что второй сценарий реальный. А первый слишком зависит от того, посыплется ли Россиюшка.

Но если определенный сегмент оппозиции решил, что война с политическим оппонентом для них важнее легитимности государства и его существования - ну это их проблема. Даже не их совести, потому что ее там нет. А инстинкт коллективного самосохранения.

Для того нужен ли для страны второй термин Зеленского.

С точки зрения общественных настроений и постоянства страны победа Зеленского будет иметь положительный смысл, только если его баллотирование поддержит, например, Залужный. И еще определенный пул людей с высокой степенью легитимности. То есть, когда Зеленский переберется как национальный лидер, проведший страну через войну.

Во всех других сценариях, в том числе для перезагрузки страны после войны и минимизации фрустрации (которая будет независимо от ее – войны – результатов) нам лучше победа очередного Мессии. Функционально разницы не будет, но эмоционально – будет.

Вот что стране точно больше не нужно, так это монобольшинство. Любого президента. Нам нужен субъектный и функциональный парламент. А в наших условиях – это коалиционный парламент.