О Труханове и будущем уровне сепаратизма в Одессе

Мэр Труханов до сих пор или не мэр, сейчас не имеет значения. С точки зрения официального Киева – юридически он больше не мэр, а его попытки остаться "при делах" будут зависеть исключительно от того, насколько это позволит ему Киев.

Конечно, никаких выборов не будет, но лишение гражданства Труханова не может не вызвать разговора о выборах. А российский паспорт, показанный СБУ – о сепаратизме.

С точки зрения народной легитимности у Труханова нет конкурентов. Он политик номер 1,2,3 и может даже 5 в Одессе. Отрыв следующего конкурента (которого, сейчас, де-факто, не существует) огромен. Труханов имеет свой упитанный электорат, который, в большинстве своем, голосует за того, на кого он укажет. Последний год (как минимум) Банковая пыталась создать конкурента Труханову в виде руководителя области Кипера. Похоже, не очень удачно с электоральной точки зрения. Сам Труханов тоже пробовал раскручивать "дублера", но тоже не очень удачно. В конце концов, на то он и дублер, чтобы появляться, когда главный актер не может выйти на сцену. Но за этим нужно будет отдельно наблюдать. Может ли новый глава ВГА именно электорально изменить ситуацию? Очень сомнительно. Парашютисты в большинстве украинских городов могли прижиться только в момент диких нагибаний электората. По любви это не получилось даже в Саакашвили, хотя тот смог создать собственную фракцию. В ближайшее время в Одессе мы не увидим каких-либо бунтов или демаршей. Все эти вещи откладываются на далекое потом. Уже сейчас мы видим это по реакции главных игроков. Если говорить непосредственно об Одессе, то бизнес ждет ответа на один вопрос: как будут сосуществовать Лысак и Кипер, потому что самые частые жалобы, которые приходилось слышать, - это сетование на то, что в противостоянии между мэром и губернатором резко усложнялись бизнес процессы. Собственно, главный страх – очередной экономический передел. Что касается рядовых одесситов, то они ждут. Они не будут против снятия Труханова. Но и не будут за его снятие, особенно из-за формы этого снятия. Голосовать умом, сердцем или ногами – это слишком отложенный во времени вопрос.

И последнее: повлияют ли эти изменения на уровень сепаратизма в городе? По состоянию сейчас никак. Все будет зависеть, прежде всего, от популярности или непопулярности тех, кто будет управлять городом. А также общеукраинских процессов.