Українська
Политика

Нужен ли Саммит миру, если не будет гарантий безопасности?

Алексей Голобуцкий

Нужен ли Саммит миру, если не будет гарантий безопасности?
Нужен ли Саммит миру, если не будет гарантий безопасности?

12 октября Байдена не будет в Германии на встрече "Рамштайна" – он сосредоточился на урагане 5-й категории Милтон (всего через неделю после урагана "Хелен") и ожидаемых последствиях. Очередного саммита мира в ноябре тоже не будет.

***

Это четко обозначает приоритеты последнего месяца предвыборной кампании в США: внутренние проблемы, прежде всего. Вероятно, Гаррис не будет тем, кто заменит Байдена на встрече. Скорее, это будет кто-то из Госдепа.

При том что именно на этой встрече ожидались конкретные предложения Украине относительно перспектив вступления в НАТО. При отсутствии Байдена эти предложения вряд ли будут сделаны. Любая конкретика, вероятно, отодвигается ориентировочно на февраль 2025 года – уже после январской инаугурации, кто бы ни победил на выборах.

При таких обстоятельствах должны активизироваться диалоги правительств внутри Европы – как раз на тему компенсации ресурсов и активности США в случае значительного самоустранения Америки от работы НАТО и проблем в Европе (прежде всего от российско-украинской войны). Если бы Байден поехал на "Рамштайн", это можно было бы отложить на следующий год.

Отсутствие американского президента наверняка заставит ЕС ускорить на 4 или 6 месяцев создание нового формата деятельности НАТО и системы обороны Европы.

Но на фоне серьезного переформатирования работы НАТО и системы безопасности ЕС также становится неактуальным и очередной саммит мира с участием Украины. Ведь основой так или иначе должны быть какие-то гарантии – а именно гаранты прямо сейчас и меняются.

Источник:facebook.com

БлогиВойна в Украине