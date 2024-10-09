Нужен ли Саммит миру, если не будет гарантий безопасности?

12 октября Байдена не будет в Германии на встрече "Рамштайна" – он сосредоточился на урагане 5-й категории Милтон (всего через неделю после урагана "Хелен") и ожидаемых последствиях. Очередного саммита мира в ноябре тоже не будет.

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Это четко обозначает приоритеты последнего месяца предвыборной кампании в США: внутренние проблемы, прежде всего. Вероятно, Гаррис не будет тем, кто заменит Байдена на встрече. Скорее, это будет кто-то из Госдепа.

При том что именно на этой встрече ожидались конкретные предложения Украине относительно перспектив вступления в НАТО. При отсутствии Байдена эти предложения вряд ли будут сделаны. Любая конкретика, вероятно, отодвигается ориентировочно на февраль 2025 года – уже после январской инаугурации, кто бы ни победил на выборах.

При таких обстоятельствах должны активизироваться диалоги правительств внутри Европы – как раз на тему компенсации ресурсов и активности США в случае значительного самоустранения Америки от работы НАТО и проблем в Европе (прежде всего от российско-украинской войны). Если бы Байден поехал на "Рамштайн", это можно было бы отложить на следующий год.

Отсутствие американского президента наверняка заставит ЕС ускорить на 4 или 6 месяцев создание нового формата деятельности НАТО и системы обороны Европы.

Но на фоне серьезного переформатирования работы НАТО и системы безопасности ЕС также становится неактуальным и очередной саммит мира с участием Украины. Ведь основой так или иначе должны быть какие-то гарантии – а именно гаранты прямо сейчас и меняются.