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Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?
Чи потрібен Саміт миру, якщо не буде гарантій безпеки?

12 жовтня Байдена не буде у Німеччині на зустрічі "Рамштайну" – він зосередився на урагані 5-ї категорії Мілтон (всього через тиждень після урагану "Хелен") і очікуваних наслідках. Чергового саміту миру у листопаді теж не буде.

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Це чітко позначає пріоритети останнього місяця передвиборчої кампанії у США: внутрішні проблеми передусім. Ймовірно, Гарріс не буде тією, хто замінить Байдена на зустрічі. Швидше це буде хтось з Держдепу.

При тому, що саме на цій зустрічі очікувались конкретні пропозиції Україні щодо перспектив вступу до НАТО. За відсутності Байдена ці пропозиції навряд буде зроблено. Будь-яка конкретика, ймовірно, відсувається орієнтовно на лютий 2025 рік – вже після січневої інавгурації, хто б не переміг на виборах.

За таких обставин мають активізуватись діалоги урядів всередині Європи – якраз на тему компенсації ресурсів і активності США на випадок значного самоусунення Америки від роботи НАТО і від проблем в Європі (передусім від російсько-української війни). Якби Байден таки поїхав на "Рамштайн", це можна було б відкласти на наступний рік.

Відсутність американського президента напевне змусить ЄС пришвидшити на 4 чи й 6 місяців створення нового формату діяльності НАТО і загалом системи оборони Європи.

Але на тлі серйозного переформатування роботи НАТО і безпекової системи ЄС також стає неактуальним і черговий саміт миру за участі України. Адже основою так чи інакше мали б бути якісь гарантії – а якраз гаранти прямо зараз і міняються.

Джерело:facebook.com

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