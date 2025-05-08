Новым Римским Папой стал Лев XIV: что о нем известно

Пока ты спал или смеялся — первый американец стал новым Папой Римским. Он взял имя Лев XIV.

Новый Папа – по сравнению с предшественниками, юный и свежий, как майский тюльпан. Ему только 69 лет.

Родился он в семье выходцев из Франции и Италии, а еще имел долгую миссию в Перу, то есть вполне нормальный компромисс с Европой и Латинской Америкой. А еще он из Чикаго, так что любопытное комбо.

Вот тебе и не работай с Америкой по линии церкви и христианских организаций. К слову, нынешний Папа был значительной шишкой в организации Caritas Internationalis, достаточно активно работающей у нас во время войны.

Думаю, пора изучать более серьезно, чем Байден и Рубио — рисовали себе пепельные кресты.

Для США это ценное достижение. Папа наш и все такое) Это прямое влияние на добрые 1,5 миллиарда человек.