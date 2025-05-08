Новим Папою Римським став Лев XIV: що про нього відомо

Поки ти спав чи сміявся — перший американець став новbv Папою Римським. Він взяв імʼя Лев XIV.

Новий Папа – у порівнянні з попередниками, юний і свіжий, наче травневий тюльпан. Йому тільки 69 років.

Народився він у сімʼї вихідців з Франції та Італії, а ще мав довгу місію в Перу — тобто цілком нормальний компроміс з Європою та Латинською Америкою. А ще він із Чикаго, так що цікаве комбо.

От тобі і не працюй із Америкою по лінії церкви і християнських організацій. До слова, нинішній Папа був значною шишкою в організації Caritas Internationalis, яка досить активно працює у нас під час війни.

Думаю, час вивчати більш серйозно, чому Байден і Рубіо — малювали собі попільні хрести.

Для США це цінний здобуток. Папа наш і все таке) Це прямий вплив на добрі 1,5 мільярдів люду.