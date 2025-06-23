Новый путь к священным холмам и римским руинам Марокко

Мекнес официально добавлен в высокоскоростную железнодорожную линию Al Boraq в Марокко, которая соединяет крупные города, в частности Танжер, Кенитру, Рабат и Касабланку. По информации национального железнодорожного оператора ONCF, поезда теперь останавливаются в Мекнесе как часть действующего маршрута. Хотя в Мулае Идрисе нет железнодорожной станции, его расположение всего в 25 километрах от Мекнеса делает его более доступным общественным транспортом, чем раньше.

Мулаи Идрис, один из самых святых городов Марокко, оставался закрытым для немусульман до 1912 года, а ночлег стал возможным только с 2005 года. Город построен вокруг гробницы Идриса I, основателя династии Идрисидов. Хотя вход в мечеть и мавзолей остается ограниченным для мусульман, город открыт для посетителей и функционирует как жилая община, а не туристическое направление.

Одним из достопримечательностей поблизости является Волубилис, археологический комплекс с руинами римской эпохи, включая мозаичные полы, колонны и остатки общественных бань. Эта территория не окружена коммерческой инфраструктурой и функционирует как исторический объект под открытым небом. Посетители могут добраться до Волубилиса из Мекнеса или Мулаи Идриса короткой поездкой на автомобиле или пешеходной тропинкой через оливковые рощи.

Еще одна локация в пределах досягаемости – природная зона Акшур в горах Риф. Известная своими водопадами и природной каменной аркой, которую называют "Мост Бога", эта местность предлагает туристические тропы, которыми пользуются местные жители. Здесь нет указателей или туристических удобств, поэтому ориентировка зависит от вашего собственного чувства направления без особой помощи на пути. Независимые путешественники, которых привлекают девственные природные территории, все больше интересуются этим местом.

Подвесной мост ведет к отдаленным тропам. Источник: unsplash Подвесной мост ведет к отдаленным тропам. Источник: unsplash

Добавление Мекнеса к высокоскоростной сети уменьшает тяжесть путешествий для тех, кто направляется в менее доступные части северного Марокко. Хотя такие города, как Мулаи Идрис, остаются скромными и религиозно ориентированными, эти изменения облегчают включение таких мест в наземные маршруты без необходимости частного транспорта или долгих объездов. Планирование путешествий по региону теперь предполагает меньше логистических препятствий и больше гибких связей между соседними точками интереса.