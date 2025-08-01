Новый отель Radisson Blu расширяет возможности размещения в Эр-Рияде

Группа отелей Radisson открыла Radisson Blu Hotel, Riyadh Al Sahafa, представив новое местожительство в северной части столицы Саудовской Аравии. Расположенный примерно в 20 минутах езды от Международного аэропорта имени Короля Халида, отель обеспечивает быстрый доступ к ключевым автомагистралям, соединяющим район с основными деловыми центрами и городскими достопримечательностями. Это новое заведение подчеркивает рост гостиницы Эр-Рияда, предоставляя посетителям более широкий выбор мест для проживания и помогая легче планировать свои поездки.

Открытие происходит в то время, когда район Сахафа стремительно меняется: новые торговые точки, зоны отдыха и открытые просторы придают району свежую и оживленную атмосферу. Посетители этого района могут наслаждаться близостью к местным ресторанам и развлекательным заведениям, не тратя лишнее время на дорогу из отелей в центре города. Развитая инфраструктура Сахафы делает его удобной базой как для деловых поездок, так и для отдыха.

Вечерний вид на Radisson Blu в районе Сахафа, окруженный современным горизонтом Эр-Рияда. Источник: Radisson Hotel Group Вечерний вид на Radisson Blu в районе Сахафа, окруженный современным горизонтом Эр-Рияда. Источник: Radisson Hotel Group

Торговый центр Riyadh Park Mall расположен недалеко от отеля и предлагает множество вариантов для шопинга и питания, а также кинотеатр Vox Cinema, где ежедневно показывают международные фильмы. Вблизи Boulevard World привлекает посетителей по вечерам освещенные дорожки, тематические зоны, вдохновленные мировые направления, прогулки на лодках по живописному озеру и уличные выступления, создающие оживленную атмосферу для местных жителей и туристов.

Социальный центр имени Короля Салмана находится в нескольких минутах ходьбы от отеля и располагает широкими зелеными зонами с пешеходными дорожками, маршрутами для пробежек и просторами для семейного отдыха, что делает его любимым местом для отдыха на свежем воздухе. Также неподалеку VIA Riyadh, современный район с пешеходными улицами, где есть кафе, рестораны с местной и международной кухней и небольшие уличные арт-инсталляции. Оба эти места позволяют посетителям наслаждаться оживленной и современной атмосферой Эр-Рияда за пределами центра города.

Ночной вид на современный горизонт Эр-Рияда вблизи Сахафа. Источник: unsplash Ночной вид на современный горизонт Эр-Рияда вблизи Сахафа. Источник: unsplash

Новый Radisson Blu в Сахафе добавляет еще один практичный вариант размещения для посетителей, расположенный вблизи оживленных торговых улиц, непринужденных мест для отдыха и общественных зон, где можно расслабиться или прогуляться. С открытием новых отелей по всему Эр-Рияду путешественники могут выбирать места, которые сокращают время в пути между жильем, местами встреч и вечерними планами. Это свидетельствует об усилиях города обеспечить посетителям больше комфорта и удобства.