Новый гостиничный проект поблизости Берлинер Тор расширит возможности размещения в Гамбурге

Scandic Hotels анонсировала намерение открыть новую гостиницу на 430 номеров в Гамбурге до 2030 года. Отель расположен вблизи станции Берлинер Тор и площади Анкельманнплац, в районе, который переживает масштабное городское обновление. Планируемые удобства включают общие просторы, такие как терраса на крыше, фитнес-центр и небо-бар. Этот проект основан на долгосрочной аренде с компаниями PEG и Reiss+Co, совместными владельцами участка.

Расположение отеля вблизи одного из ключевых транспортных узлов Гамбурга, Берлинер Тор, имеет несколько преимуществ:

Бесперебойное сообщение с местными и региональными железнодорожными линиями.

Центральный пункт, используемый как пассажирами, так и путешественниками.

Расположение в районе, испытывающем значительное городское обновление, трансформируя прежние промышленные зоны.

Расширение возможностей размещения в районе с высоким спросом.

Растущая привлекательность благодаря улучшенной инфраструктуре и транспортным связям.

Будущая гостиница Scandic станет основой района городского обновления. Источник: Scandic Hotels Group Будущая гостиница Scandic станет основой района городского обновления. Источник: Scandic Hotels Group

Гости будут иметь пешеходный доступ к нескольким интересным местам, идеальным для исследования. Посетители могут прогуляться вдоль Магдебургского порта, оживленного набережного района с современными барами и ресторанами с видом на канал. Недалеко, в районе Санкт-Паули, Спильбуденплац предлагает яркую смесь уличных выступлений, открытых рынков и уникальных ресторанов. Любители отдыха на природе могут насладиться просторной зеленью и очаровательными пешеходными дорожками парка Валланлаген, расположенного в центре города.

Кроме того, гостиница расположена вблизи различных культурных и рекреационных объектов. Короткая поездка общественным транспортом приведет посетителей к озерам Альстер, известным возможностями для катания на лодках и спокойными набережными. Путешественники могут посетить Изема́ркт, рынок, работающий дважды в неделю и известный как самый длинный открытый рынок Европы, где предлагают свежие местные продукты и изделия ручной работы. Парк Плантен ун Бломен предлагает ухоженные ботанические сады, регулярные водно-световые шоу и спокойные пешеходные тропы, что делает его тихим убежищем в черте города.

Гости отеля с легким доступом к озеру Альстер. Источник: · Pixabay Гости отеля с легким доступом к озеру Альстер. Источник: · Pixabay

Этот гостиничный проект подчеркивает усилия Гамбурга по расширению предложений размещения, одновременно обеспечивая путешественникам доступ к новым районам, богатым культурой и характером. Он предлагает посетителям более разные варианты проживания вблизи важных транспортных узлов и динамических районов. Проект отвечает желанию путешественников исследовать менее известные места, сохраняя при этом близость к ключевым транспортным сообщениям и городским достопримечательностям.