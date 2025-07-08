Новий готельний проєкт поблизу Берлінер Тор розширить можливості розміщення в Гамбурзі

Scandic Hotels анонсувала намір відкрити новий готель на 430 номерів у Гамбурзі до 2030 року. Готель буде розташований поблизу станції Берлінер Тор та площі Анкельманнплац, у районі, який переживає масштабне міське оновлення. Заплановані зручності включають спільні простори, такі як тераса на даху, фітнес-центр і sky-бар. Цей проєкт заснований на довгостроковій оренді з компаніями PEG та Reiss+Co, спільними власниками ділянки.

Розташування готелю поблизу одного з ключових транспортних вузлів Гамбурга, Берлінер Тор, має кілька переваг:

Безперебійне сполучення з місцевими та регіональними залізничними лініями.

Центральний пункт, який використовують як пасажири, так і мандрівники.

Розташування в районі, що зазнає значного міського оновлення, трансформуючи колишні промислові зони.

Розширення можливостей розміщення в районі з високим попитом.

Зростаюча привабливість завдяки покращеній інфраструктурі та транспортним зв’язкам.

Майбутній готель Scandic стане основою району міського оновлення. Джерело: Scandic Hotels Group

Гості матимуть пішохідний доступ до кількох цікавих місць, ідеальних для дослідження. Відвідувачі можуть прогулятися вздовж Магдебурзького порту, жвавого набережного району з сучасними барами та ресторанами з видом на канал. Неподалік, у районі Санкт-Паулі, Спільбуденплац пропонує яскраву суміш вуличних виступів, відкритих ринків і унікальних ресторанів. Любителі відпочинку на природі можуть насолодитися просторою зеленню та чарівними пішохідними доріжками парку Валланлаген, розташованого в центрі міста.

Крім того, готель розташований поблизу різноманітних культурних і рекреаційних об’єктів. Коротка поїздка громадським транспортом приведе відвідувачів до озер Альстер, відомих можливостями для катання на човнах і спокійними набережними. Мандрівники можуть відвідати Ізема́ркт, ринок, що працює двічі на тиждень і відомий як найдовший відкритий ринок Європи, де пропонують свіжі місцеві продукти та вироби ручної роботи. Парк Плантен ун Бломен пропонує доглянуті ботанічні сади, регулярні водно-світлові шоу та спокійні пішохідні стежки, що робить його тихим притулком у межах міста.

Гості готелю матимуть легкий доступ до озера Альстер. Джерело: pixabay

Цей готельний проєкт підкреслює зусилля Гамбурга щодо розширення пропозицій розміщення, одночасно забезпечуючи мандрівникам доступ до нових районів, багатих на культуру та характер. Він пропонує відвідувачам більш різноманітні варіанти проживання поблизу важливих транспортних вузлів і динамічних районів. Проєкт відповідає бажанню мандрівників досліджувати менш відомі місця, зберігаючи при цьому близькість до ключових транспортних сполучень і міських пам’яток.